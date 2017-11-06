11/06 各報重點新聞一覽

2017-11-06 06:35

自由時報

《慶富案》說謊掩護上位濫權者？ 黃國昌今告簡太郎

獵雷艦案持續延燒，行政院上週公布調查報告，除第一金控董事長蔡慶年遭撤職，更直指時任行政院秘書長簡太郎召開兩次會議協調聯貸案，引發質疑。對此，時代力量立委黃國昌今將赴台北地檢署，具狀告發簡太郎及蔡慶年，追究兩人刑責，「是不是要繼續撒謊掩護更上位的濫權者，讓他們自己在司法程序中好好想清楚」。簡太郎回應，他是依法行政、本於職權，尊重黃國昌要提告，「大家法院見」。

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為瑞穗造景吸客 創台灣自有特色 青年返鄉 打造百年花海

花蓮瑞穗鄉卅九歲青年黃群棠雖然人在北部工作，卻心繫故鄉發展，在沒有官方資源下，獨力發起「預約瑞穗百年花海計畫」，去年在瑞穗鄉北回歸線標誌公園後方的休耕農地打造向日葵花海，要為故鄉瑞穗鄉多一個可以吸引觀光客的景觀亮點，他認為，「沒有中客也沒關係，台灣要自己創造特色」。

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養殖池種電可降溫 文蛤長得好

繼農地種電後，農委會下一波規劃全國四萬多公頃養殖魚塭及八千多公頃畜牧用地也將推廣光電，尤其近年死亡率大增、六千多公頃的文蛤養殖池，將成綠電優先推行對象。

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蘋果日報

苦尋184天 找到救命恩人

人間菩薩。三立記者傅家慶今年5月在新北中和發生嚴重車禍，失去自主呼吸心跳23分鐘。但在許多人搶救下，逃過死神之手逐漸康復，他展開報恩之旅，親自答謝救他的警消、醫護，唯獨找不到第一時間幫他CPR的救命菩薩，從車禍起歷經184天、前天他終於找到救命菩薩義消張慶龍，張靦腆說：「我只想快救人沒想太多！」傅激動大叫：「真的嗎？找到了嗎？」近日將親自感謝：「謝謝他，為社會注入暖流。」

妙禪復出 坐600萬積架弘法

「佛教如來宗」創始人妙禪九月遭《蘋果》直擊，接受信徒供養兩輛、價值各兩千多萬元的勞斯萊斯轎車，上月更被踢爆在林口長庚醫院插隊看病，引發外界熱議，妙禪沉寂兩個月昨「復出」弘法，吸引七千名紫衣信眾擠爆位於台北市立大學的會場，只見妙禪搭乘價值六百萬元的積架轎車抵會場，兩個半小時法會結束後，信眾更在外列隊高呼「感恩師父、讚嘆師父」，目送妙禪離去。

聯合報

川普轟北韓 讚美日同盟

美國總統川普五日抵達日本，展開亞洲馬拉松訪問第一站。川普聚焦北韓威脅，落地後隨即發表演說，籲獨裁者最好不要低估美國的決心。日方則再度祭出高爾夫外交，希望提前拆解引信，避免讓美日貿易逆差成為今天美日領袖會談的爭端。

窮縣市 窮到警察自掏腰包買制服

各地縣市財政不一，連帶影響警察制服、裝備配發；千餘名警察新生力軍上月分發，傳出部分到任員警不但自掏腰包製作制服，有些甚至連腰帶、槍套都自費購買，成為「窮縣市警察的悲哀」。全國警察制服預計明年底汰換，基層員警擔心，屆時可能又要多花一筆治裝費。

中國時報

不滿政院獵雷報告 馮世寬向小英告狀

行政院在蔡英文總統出訪南太期間，公布「獵雷艦專案調查報告」，並指出軍方辦理採購案有5項作業缺失，引起軍方極大反彈。國防部長馮世寬日前密集與軍方將領會商，了解內部對政院調查的不滿溢於言表，終於等到蔡英文總統返國，將在本周總統府舉行的國防軍事會議中，親自向蔡英文說明軍方立場，並依總統裁示處置。

台中市長選情初探 本報最新民調！林佳龍贏盧秀燕江啟臣15％

國民黨立委盧秀燕、江啟臣相繼宣布投入2018台中市長選舉黨內初選後，本報在10月31日至11月1日進行台中市長選情初探調查，最新民調結果顯示，現任市長林佳龍以超過4成的支持度，領先國民黨「兩強」盧秀燕的29.3％、江啟臣26.9％，差距都達15％以上。