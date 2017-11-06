今各地回暖有局部雨 週三起再降2度！

今天桃園以北和東北部白天高溫可來到26、27度，其他各地也有27至30度，遇雨時氣溫略降1、2度；各地早晚低溫則在20、21度上下。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-06 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕今天（6日）各地雲量將增加，東半部及恆春半島雨勢將進一步增強，且有局部大雨發生機率，南部其他地區、中部以北山區和大台北東側也有局部陣雨，另外由於涼空氣減弱，今天各地都持續回暖。

中央氣象局指出，由於涼空氣減弱，環境持續回暖，桃園以北和東北部白天高溫可來到26、27度，其他各地也有27至30度，遇雨時氣溫略降1、2度；各地早晚低溫則在20、21度上下。空氣品質方面，今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

另外由於今天東北風仍強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海仍有3至4米浪，尤其東半部及恆春半島有長浪發生的機率，海上作業需留意。

氣象局預測，明天北台灣氣溫將持續回升，白天高溫可來到26至28度左右，週三至12日又轉為東北風的環境，有一小波涼空氣南下，北台灣氣溫稍降1、2度，11日有另波較明顯涼空氣南下，屆時北台灣會有較明顯的降溫，中南部則是日夜溫差大。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 27 22 ~ 29 23 ~ 29 21 ~ 27

今天各地雲量將增加，東半部及恆春半島雨勢將進一步增強，且有局部大雨發生機率，南部其他地區、中部以北山區和大台北東側也有局部陣雨（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）