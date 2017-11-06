屏東牡丹四林村保育麝香貓現蹤 恆春半島首次錄下影像

真理大學環境教育暨生態保育研究推廣中心團隊，以紅外線相機拍下麝香貓身影。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-11-06 00:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕麝香貓在台灣極其罕見，屬於珍貴稀有、列為二級保育類動物的，日前屏東牡丹鄉四林社區及真理大學環境教育暨生態保育研究推廣中心團隊，以紅外線相機在山區拍下身影，振奮消息促成當地解說員團結，決心全力捍衛珍貴的麝香貓棲地。

真理大學環境教育暨生態保育研究推廣中心調查，參考墾管處的哺乳動物研究報告，恆春半島只有口述記錄麝香貓蹤跡，未曾有影像記錄，「堪稱神出鬼沒的生物，保育珍貴性不輸石虎」。

這次在國家公園外的四林格山子母湖濕地附近拍下，顯示四林格山濕地除了水資源保護之外，更是當地山區野生動物重要的水源與活動空間，極具保育價值。

牡丹鄉鄉長陳英銘表示，營建署依據濕地保育法公告為四林格山地方級暫定濕地，當地解說員經過將近50個小時的培訓，在真理大學團隊指導下，還發現了珍貴麝香貓，未來除了肩負棲地保育任務，會規劃對環境衝擊較小的生態旅遊，避免居民誤入珍貴生態棲地。

駐點協助社區的真理大學學者莊孟憲指出，除了麝香貓，光在四林格山子母湖附近的區域，即可紀錄到162種維管束植物，有土樟、大葉楠、倒卵葉楠、恆春石斑木等特有種植物，還有台灣植物紅皮書易危等級的佐佐木氏灰木、南台灣黃岑等，簡直是小型的恆春半島植物博物館。

此外，當地還紀錄著人類發展歷史的石板屋遺址，以及探討日本人與原住民關係的四林格山事件，除了值得重視保護，也適合兼顧保育及觀光的生態旅遊方式。