10年來台25次 日人尋根感謝台灣人熱情幫忙

2017-11-05 23:40

〔記者蔡文居／台南報導〕來自日本的津田泰司、津田哲兄弟，遠從日本來台尋根，記錄日治時期父祖輩所生產的「津田」牌汲水泵浦（水協仔），在台灣各地友人的熱情協助下，10年來已找到了2000多支。這次弟弟津田哲第25次來台灣，在台南找到津田式「大臣」汲水泵浦，為「津田」牌來台始祖，讓他十分開心，並感謝台灣人的熱情幫忙。

津田兄弟兩人的父祖輩於1920年在日本廣島設立公司生產「津田」牌手押式汲水泵浦，後來他父親也在台灣成立代理公司，投入台灣的生產與推廣，二次大戰廣島核爆後，公司便結束營業，其父親隨後也返回日本。

年近7旬的津田哲與兄長津田泰司，為了尋根，自2007年開始來台尋訪父祖輩當年所生產「津田」牌水協仔，並成立歷史研究會記錄這段歷史。

津田哲這次來台，這已是他這10年來第25次造訪台灣。他在尋訪過程，也認識了不少台灣的朋友，他原本以尋訪1000支為目標，結果在台灣友人的熱情協助下，早已完成心願，之後再訂下2000支目標，也於今年達成。

這次台灣行，津田哲於10月26日來到台灣，預計停留半個月，於11月9日返回日本。他表示，這次來台灣已走訪宜蘭、花蓮、台北、嘉義、高雄、屏東，台南等地，之後再轉往台中、彰化及桃園，很感謝台灣朋友的熱情幫忙，才讓尋訪過程得以順利進行，下次他還要再來。

津田哲這次在台南停留3天，今晚離開台南繼續北上尋訪。在台南王盛臨、松井翔、黃少初及屏東葉慶元、高雄游子昂等熱心人士的協助下，尋找工作十分順利。其中，在台南找到了40支，還括首次發現的津田式「大臣」泵浦，分別在台南舊城區及歸仁各找到一支，讓他十分興奮。

他說，津田式「大臣」是日本手押式泵浦最早通過認證授權製造販售，進入台灣市場的品牌，是日本原裝進口台灣的泵浦始祖。目前在台灣只發現這兩支，十分珍貴。未來，他希望能拍攝紀錄片，記錄在台灣這段尋訪水協仔的故事。