seafood也瘋狂！桃園花彩節成FB、IG打卡新熱點

FB、IG打卡新熱點！桃園花彩節比美、比萌，在圓光禪寺旁的展區，連seafood也瘋狂。（記者李容萍攝）

2017-11-06 00:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園花彩節今年有7處花區接力綻放，包括楊梅、蘆竹、中壢、平鎮、圓光禪寺等5個花區活動展開，雖然昨天下雨勢，照市府農業局統計，5場區共5萬9000人次，今天放睛，各展區共湧入23萬8000人次，累計總參觀人數已達43萬5000人次；在FB、IG隨著網友花海創意照陸續曝光，桃園花彩節登上IG、FB打卡、拍照的熱搜景點。

市府副祕書長邱俊銘表示，桃園花彩節今年邁入第3屆，各花區也絞盡腦汁打造出最吸睛的花海樂園，考量前2屆花彩節活動結束後，花田花卉狀況仍然十分壯觀，因此，今年活動採取配合花期舉辦展演活動，並無開閉幕的限制，屆時遊客仍可以自行前往花區觀賞，活動期間與文化局搭配的大型裝置藝術將持續保留於現場，提供遊客觀賞拍照使用。

新登場的中壢花區以特色花卉向日葵打造大片花海，花海裡最吸睛的就屬以廢棄貨櫃所改造而成的裝置藝術「致親愛的梵谷」，只是，這兩天青埔地區的風勢過大，為避免意外，10公尺的麻吉貓仍持續消風無法見客。

設於中壢區圓光禪寺的「地景花海園區」副場區，設有「風車童樂會」及「萬人轉經智福宏開」主題區，由藝術家蔡坤霖設計「詩步領羊」裝置藝術，以童話的形象創造出60隻小小羊兒遊花海外，還有8組170公分高的泰迪熊，以及造型各異其趣的小猴子。

蘆竹花區以桃樂園、玩花樣為主題，規劃多處以農村相關、奇幻搞怪的打卡亮點，例如在地幼兒園園長黃欽賢所創作、以巫婆騎掃把為造型的裝置藝術-花彩婆婆；獲文化部頒發工藝之家、從事工藝創作40餘年的曾定榆，自學鑽研各種藝術創作，所創作的裝置藝術-牛與鶴，以及稻草迷宮等。