恆春落山風太恐怖 遊客眼鏡被吹飛求助警

2017-11-05 22:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島落山風全台聞名，4日中午起更吹起11級超級強陣風，直到5日仍不時出現10級陣風，一度造成滿州港口吊橋暫時關閉，還有遊客眼鏡被吹飛無法開車，向警方求助的狀況。恆春氣象站提醒，6日起陣風可望稍減，但又有東北季風南下，在戶外活動需小心強風。

11級強風持續至5日深夜仍呼呼作響，5日凌晨有民眾在龍磐公園眼鏡遭強風吹走，因為視線模糊無法開車，向墾丁員警求助，由警方協助重新配鏡才順利開車返家，嚇的直呼「落山風比颱風還可怕。」恆春氣象站也持續發出強風警報

如中颱過境的瘋狂落山風，4日午後起強襲各風景區，民眾拍下2名「不慎」走上滿州港口吊橋的遊客，被狂襲而來的強風吹到幾乎無法行走，吊橋也搖晃不止，鄉公所緊急關閉吊橋，維護民眾安全，5日才重新恢復。

恆春氣象站指出，強勁東北季風形成的落山風，最高記錄是13級風，這幾天的11級風只能算是「日常」，6日起白天風勢可望降至8級左右，夜間則逼近10級，但7日起還跟著另一波東北季風，民眾出門務必小心。

「落山風」主要是每年10月到次年4月間，東北季風沿其東部山脈順勢而下，因東北風從平均高度為3千公尺以上的中央山脈，進入恆春半島後陡降至4百公尺以下，加上西南部是背風面，低層空氣較暖氣壓較低，所以自北吹向南方的冷重空氣從山嶺上直衝而下，就形成恆春強勁的落山風。