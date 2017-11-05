竹北幹道仍見廣告看板 竹縣施鐵腕遭批喊假的

2017-11-05 23:20

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市主要幹道，每逢週末廣告看板林立，縣府在10月下旬宣誓要祭出鐵腕拆除；但4、5日兩天，自強南北路等要道還是可見整排的廣告看板，民眾批評縣府根本是喊假的。工務處今天接獲記者轉達民怨，隨即指派委外廠商，在下午幾乎拆光看板。

新竹縣一名國中男生，10月初騎單車行經竹北市莊敬北路時，遭建商廣告物絆倒骨折挫傷，母親盼拆除影響交通安全的廣告物，縣府也屢屢接獲民眾陳情，因此工務處祭出鐵腕，鎖定竹北市光明六路東一段等主要幹道，密集執行拆除行動。

工務處技正林鶴斯表示，放置在道路中央分隔島或人行道路樹等處的廣告看板，妨礙交通，算是路障，該處自10月21日起，即指派負責維護道路的委外廠商，每個週六、日派員巡視各主要幹道，「看到就拆」，希望藉此迫使業者改變放置看板的習慣做法。今天他接獲記者轉達民眾抱怨後，表示將立即要求廠商再加強巡視、拆除，果然到了下午，自強南北路等路段的廣告看板幾乎被拆光。

竹北市民代表余政達表示，除了10月21日竹北市一度「恢復乾淨」，接下來的兩個週末假日，文興路等多條道路，還是可見一整排廣告看板繫在行道樹上，直到傍晚才會暫時拆下，實在很誇張；縣府說要大刀闊斧執行拆除，但業者完全不甩，市民抱怨簡直是無法無天。他希望縣府確實發揮公權力。

今天在自強南北路還有載滿廣告看板的小貨車，疑似正四處尋找地點放置看板。

縣議員邱靖雅砲轟縣府是「積極不作為」！她說，縣府連續發文要求建商約束廣告公司，限期改善；建商不改善，縣府就再發文，卻完全沒有任何作為。她認為，拆除廣告看板恐怕也只是治標不治本，因此她要求縣府要跨局處研商對策，務必要從法規面著手，確實解決問題才行。