高雄榮總「快速心電圖檢查裝置」 獲國際4大發明獎

高榮重症加護內科主任黃偉春（右）創新發明的「快速心電圖檢測裝置」獲德國紐倫堡國際發明展金獎。（高榮提供）

2017-11-05 21:55

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄榮總前晚在臉書發表「抖肩舞」微電影，引起熱烈迴響，今在臉書又宣布，該院2項專利在德國紐倫堡國際發明展分別獲金、銅獎，其中金獎的「快速心電圖檢查裝置」，除了先前的瑞士日內瓦、美國匹茲堡及韓國首爾發明展外，這次再獲肯定，並完成4大滿貫，總統蔡英文也發越洋賀電祝賀。

高雄榮總院長劉俊鵬表示，「快速心電圖檢查裝置」近幾年在國內外發明獎屢屢獲獎，4大國際發明獎外，再加上台北、高雄、烏克蘭國際發明展、國家新創獎及國家發明獎金獎，共累積15項發明獎項，含一鉑金八金4項評審團特別獎。

「快速心電圖檢測裝置」即是高榮重症加護內科主任黃偉春率團隊創新發明的心肌梗塞心電圖定位布（簡稱定心布），只要在患者身上鋪上定心布，移動的救護車上，可為患者快速且準確執行心電圖檢查，並傳輸到醫院由醫師判讀，若急性心肌梗塞，到院時立即送導管室做心導管手術，爭取黃金搶救時間。

這套救護車上安裝的心電圖，在高雄市、台中市、屏東縣、雲林縣、彰化縣等縣市都已建置完成。

另外高榮得到紐倫堡發明獎銅牌的「創新手部護套」，是護理部、重症醫學中心及心臟血管中心開發專利，結合維多利亞項圈、快速扣環及警鳴器的概念，讓醫護人員於臨床照護與觀察更便利，另考慮病人舒適，並對於插管病人掙脫約束具警示功能。