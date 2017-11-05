鳳邑露天電影文化季 民眾重溫60年代廟埕看電影

千人齊聚北辰宮，觀賞電影「愛琳娜」，仿佛回到六0年代，一起廟埕看電影。（記者陳文嬋攝）

2017-11-05 22:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區公所結合地方廟宇，將舉辦5場「鳳邑露天電影文化季」，播放電影「愛琳娜」，今晚於北辰宮登場，吸引千人齊聚觀賞，彷彿回到60年代，老老小小一起廟埕看電影。

市府民政局推動1區1特色，鳳山區是文化古城，也是高市人口數最多的地區，境內廟宇、古蹟眾多，如龍山寺、開漳聖王廟等香火鼎盛，均為地方的信仰中心，更形成鳳山特色文化。

鳳山區公所繼去年推出「鐵馬三校遊鳳邑」，今年結合5家在地廟宇，舉辦「鳳邑露天電影文化季」，每周邀請民眾欣賞電影「愛琳娜」，今晚於北辰宮登場，吸引1千人參加，場面熱鬧滾滾。

值得一提的是，電影「愛琳娜」全片取景高雄，還有300多名高雄素人演員共同演出，描述基層女工出身的小提琴老師，面對生活一連串不如意，找到自己的價值，才是最珍貴的財富，展現高雄勞工強韌的生命力。

現場設有20個攤位，包括民俗技藝、美食小吃等，還規劃摸彩活動，準備12種獎品，最大獎是20變速腳踏車，每場均送出10輛單車，還有小烤箱等禮物，讓民眾有得吃、有得拿。

區長劉勝元表示，民眾廟埕看電影、吃美食，重溫小時候的回憶，如赤山粿、捏麵人等，還能拿大獎，活動將持續到11月25日，歡迎民眾共襄盛舉。