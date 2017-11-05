全國最好玩的「候機室」 憑國際線登機證來看「燒包」

2017-11-05 23:25

〔記者王捷／台南報導〕台南航空站正對面的「奇美食品幸福工廠」是全台唯一的冷凍包子觀光工廠，也被民眾戲稱全台最大、最好玩的候機室，台南市政府觀光旅遊局與幸福工廠合作，即日起至年底，憑當日登機證即可到奇美食品幸福工廠免費兌換美式咖啡，搭乘國際線航班，還可免費參觀觀光工廠內的「燒包」品牌形象館。

台南市政府觀光旅遊局指出，奇美幸福觀光工廠提供旅客舒適觀光、購物、休憩功能，廠位在台南航站正對面，正好可以利用候機前後時間參觀觀光工廠，奇美觀光工廠表示，後續也計畫與本市農特展、伴手禮業者合作，發展成台南特色伴手禮展售中心。

這次觀光工廠提出加碼送，國際線旅客在等待登機前或下機後，憑當日登機證就可到對面奇美食品幸福工廠參觀有趣的燒包品牌形象館，了解台南美食的製作過程。

奇美幸福觀光工廠表示，免費兌換美式咖啡一杯的服務，是來自「進門先奉茶」的概念，與市府觀光旅遊局的加碼合作，希望能讓國際旅客知道台南有這樣有巧思的候機方式，在登機前多停留一站，讓候機時間也變得值得回味。

奇美食品幸福工廠內，主題風味館設有200個座位，除了舒適沙發區、免費WIFI與充電設備，並有輕食單價平易近人，選擇多樣化。而漫步咖啡館提供咖啡、各式飲品，且面向臺南航空站的窗邊座位區，採用大片落地玻璃，是欣賞飛機起落及等候接機旅客的最佳休憩位置。

廠內的「燒包品牌形象館」，有各種好玩的多媒體遊戲可讓遊客了解產品製程及食材選用的重要性；廠內還有DIY手作課程，只要30分鐘就可體驗手作杯子蛋糕，好吃又好玩。