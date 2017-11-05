喜樹圖書館升級！超大視聽區容納百人

2017-11-05 20:51

〔記者王捷／台南報導〕如果最近有到台南市南區的喜樹圖書館，有沒有發現哪裡不一樣呢？館方積極爭取教育部設備升級計畫已全數完工，除了一進門的展示牆，三樓書櫃的更新以及小團體區的視聽設備汰換，皆為本次的升級重點，還有一間可以容納百人的視聽室，帶給民眾更為舒適優質的閱讀環境。

今年教育部設備升級計畫，全市僅有5個區圖書館獲補助，喜樹圖書館以補助經費結合部分公所預算，針對館內使用最頻繁的設備進行改善，並調整部分館內空間，使讀者獲得更佳的使用者體驗，完工後獲得民眾一致好評。

館員劉小姐說，整個計畫案從施工到完成歷時多月，感謝讀者這段期間忍受不便的配合。在施工過程中館方不斷與廠商協調，討論最佳的區域配置以及空間配色，一進門躍入眼簾的新書展示區，便是在這種不斷嘗試下的成果。

圖書館的升級計畫，將位於大門一樓左側的電腦網路區移至二樓自修室外，解決原因西曬的螢幕反光問題，民眾使用後反應良好。

另外三樓書庫書架的更新、小團體視聽區添增新的耳機及大尺寸的液晶電視，並汰換視聽室亮度不足的投影機、改善館內告示牌皆是針對民眾使用有感的提升。在踏入喜樹圖書館的那刻起，定能感受到與以往不同的感受。

南區朱棟區長強調，入口處新設置的展示區，普遍吸引民眾的目光，今年度的新書，外借率達9成，借閱率因設備升級後大幅增加。影音設備更新後也提升民眾到館使用的意願。喜樹圖書館期盼透過此計劃，營造更好的環境，讓民眾享有更完善多元的圖書館資源，提供地區民眾休閒與充實知識的舒適場所。