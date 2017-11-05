天冷帶妹妹上旅館泡澡 女友崩潰：我根本是煙霧彈

2017-11-05 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕哥哥疼妹妹是好事，但如果好到讓人懷疑其關係其實不僅僅是兄妹呢？一名女網友在臉書專頁《靠北男友》上抱怨自己男友太疼妹妹，有時還覺得自己不過是煙霧彈罷了，妹妹才是「正宮」，更扯的是，這對兄妹不在家裡洗澡，竟上旅館泡澡！讓該名女網友怒喊：「這到底是什麼神奇的邏輯啊！」

該名女網友表示，自己是在遊戲上認識現在的男友，因為講話有條理、思路清晰、為人幽默且值得依靠。但在一起後她發現男友對妹妹異常地好，學費、買車、出國旅費全包在身上，根本把親妹妹當老婆養。

除此之外，每天接送妹妹上下班也是必然，原PO也抱怨，自己有時加班到半夜頂多也只是一通電話問候，心裡十分不是滋味。

最扯的是，上周天氣變冷，男友竟然帶妹妹上汽車旅館泡澡，她還生氣地質問男友，家裡明明有浴缸，為何還要特地去旅館泡？男友卻回說，因為汽車旅館泡澡有精油可以添加，泡起來比較舒服，還不滿女友管這麼多，「反正有沒一起泡，分開泡有什麼關係」！讓原PO崩潰，大罵男友這到底是什麼邏輯！

不少網友勸女網友盡早分一分，還說原PO男友與妹妹關係不單純，前面還想說只是男友寵溺妹妹，但到了去旅館的部分就覺得怪怪的。還有網友分享自己的慘痛經驗：「我以前交了個男友最後他劈腿，小三就是他妹」。

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這是什麼神邏輯？！