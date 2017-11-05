梨山福壽路2.5公里路平啟動 明起雙向管制到年底

2017-11-05 19:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府建設局繼完成和平區梨山武陵路1公里路平作業後，明起將陸續辦理福壽路（自梨山文物館至福壽山農場止沿線）路平工程2.5公里，預計年底完工。市府表示，施工期間道路將雙向管制，配合交管人員每整點放行10分鐘，希望民眾體諒配合。

建設局長黃玉霖表示，台中市和平區福壽路在梨山地區連接省道台八線，是地方部落與部落間居民往來的重要道路，更是當地農業生產區運輸及休憩觀光重要道路。福壽路位於海拔高2100公尺，視野遼闊，也是當地部落農特產品運輸通行的唯一道路，由於交通頻繁，加上山區天候多變，長期重車輾壓，路面部分路基龜裂，甚至側溝損壞，路面出現落差，為維護大台中市民行的安全，市府特別將福壽路納入106年度路平專案。

福壽路路平工程，將依照十大要領辦理路面與溝蓋齊平工程外，孔蓋將下地數15處，下地率達71%。另道路重鋪後，也將提升標線防滑係數，將原本45BPN標準提升至65BPN，並修復既有水溝損壞部分，改善排水。

施工期間，福壽路將採雙向管制，配合交管人員每整點放行10分鐘，希望經過施工路段民眾，能夠體諒，以期待路平完成，提升梨山地區主要道路服務品質與安全。

黃玉霖指出，除了今年完成武陵路、福壽路共3.5公里路平，明年路平將持續深入前進原鄉，提升山區道路水準品質。