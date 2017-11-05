台中市社會住宅豐原區安康段年底完工 市府召開說明會

台中市住宅發展工程處在豐原慈濟宮廟埕舉辦社會住宅豐原區安康段申請說明會。（台中市政府提供）

2017-11-05 21:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中市首處社會住宅豐原區安康段即將於今年底完工，將於11月20日至12月29日受理申請，市府住宅發展工程處除在豐原慈濟宮廟埕舉辦說明會，介紹申請資格等相關重要資訊，吸引許多民眾到場聆聽，接續也將再舉辦4場說明會，歡迎民眾把握機會參與。

住宅處總工程司陳煒壬3日晚上在豐原慈濟宮說明會中，透過圖像式深入淺出的方式，向鄉親說明什麼是社會住宅及台中市獨創的「共好計畫」理念，市府除提供完善的硬體建設與設備外，更透過「好社福、好住處、好會秀、好宅居」四大主軸，導入軟體建設，要翻轉外界對社會住宅的刻板印象，也將讓服務範圍擴及周邊鄰里，達到共好的理念。

住宅處表示，豐原安康段社會住宅基地位於永康路旁，緊鄰圓環東路和豐原大道，距離火車站不到10分鐘車程，交通便利、生活機能完備，規劃興建地下2層、地上13層的電梯大樓，有一房型（8坪）120戶、二房型（16坪）60戶、三房型（24坪）20戶，共200戶，每戶皆配備冷氣、抽油煙機、瓦斯爐或電磁爐、衛浴設備、熱水器、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾、燈具等傢俱家電。

11月20日至12月29日開放受理申請期間，民眾可以到市府州廳辦公室、台灣大道市政大樓、豐原陽明市政大樓或各區公所索取申請書紙本資料，或至市府住宅發展工程處網站（http://housing.taichung.gov.tw/TLC/）下載申請書電子檔，如有申請相關問題，可致電該處住宅服務科04-2228-9111轉69993～69994或64601～64605。

住宅處接下來，將分別於12月8日（星期五）下午3時在豐原陽明市政大樓五樓大禮堂、12月15日（星期五）下午3時在豐原區公所四樓第三會議室、12月18日（星期一）下午3時在豐原區南陽里里民活動中心（台中市豐原區永康路181巷6號）、12月22日（星期五）下午3時在豐原區豐田里里民活動中心（台中市豐原區永康路346巷33號）舉辦4場說明會。