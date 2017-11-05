我就是「大門」！程大門顧大門守護校園師生

2017-11-05 19:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕「我就是大門！」新北市汐止區白雲國小警衛姓程、名「大門」，也是學童心目中最和藹可親的「大門」叔叔，不論風吹日曬雨淋，學童上下學時，都可以看到大門前站著認真負責的大門叔叔與大家打招呼，平常勤於巡視園安全，讓家長和學童更安心。

白雲國小校長洪國維說，校園安全是家長關心的議題，門禁管制更是學校安全維護的重點，汐止白雲國小不但正對著橫科派出所，更讓「大門」來守護大門，讓校園安全更有保障。

62歲的程大門從民國92年開始擔任白雲國小的警衛工作，做事勤快，守護孩子們的安全已有14年，程大門說，他也很喜歡這個工作，每天看到小朋友們平平安安上學、快快樂樂放學，開心向他道早安和再見，他也感染到這股純真的快樂。

程大門說，許多人得知他名字叫「大門」時，還以為他故意開玩笑，或者是他的綽號，但他說自己的名字貨真價實，「大門」這個名字是他的爺爺取的，因為他出生時國軍剛從大陳島撤退，兩岸之間的戰爭衝突不斷，第一線的金門馬祖還是風聲鶴唳的前線戰地，他爸爸卻在這時候被徵調去金門當兵，全家人都很擔心大門爸爸的安全，希望他能平安返家，所以爺爺就替孫子取了這個名字，希望全家人用最「大」的祝福與力量，讓爸爸在金「門」一切平安，家人也永遠敞開大門，等候他回家。大門的爸爸當兵時歷經823砲戰，戰後平安退伍返家團圓。

程大門說，這個名字為爸爸帶來好運，所以也希望將「平安」的寓意帶給白雲國小師生，平常除了在大門口關心小朋友上下學的安全，讓家長寄放粗心學童忘了帶的作業和文具，值班時每天都會仔細巡視校園角落，看到許多叫得出名字的孩子們，從爸媽牽著小手第一天到學校，一直讀到畢業依依不捨地揮別母校，也牽動程大門的情緒，帶著這份感情，程大門對這份工作樂在其中。