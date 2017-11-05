首屆多肉植物競賽 第一名是一棵樹

國內首屆「仙人掌與多肉植物評鑑賽」，這株列加氏漆樹拿下多肉組冠軍。（記者陳冠備攝）

2017-11-05 19:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉農會舉辦全國第一屆「仙人掌與多肉植物評鑑賽」，吸引全國近200組多肉植物玩家報名參賽，現場比美也比怪，有罕見的仙人掌綴化、有比西瓜大的空氣鳳梨，也有出錦的玉露、皮豆等，色澤優美吸引不少目光，不過這次冠軍卻是由一棵樹齡近50年的列加氏漆樹，因樹幹異常肥大如人形，拿下首屆「多肉王」美譽。

全國首屆仙人掌與多肉植物評鑑賽今日在「花的故鄉」田尾鄉舉辦，這次競賽花卉類別眾多，主辦單位分為多肉植物組（景天科、大戟科等雜科）、仙人掌組（仙人掌科）、百合組（百合、蘆薈科）及創作組合組，由於是首次官方競賽，不少玩家拿出壓箱寶參展，因此吸引了來自南北各地近5000名「肉迷」到場參觀。

這屆多肉植物組冠軍是由一顆樹齡近50年的列加氏漆樹奪得，評審表示，多肉植物指的是根、莖、葉其一可以大量儲存水份就可稱多肉植物，列加氏漆樹原產非洲馬達加斯加，因成長緩慢、照顧不易，市面也相當罕見，但成株極具盆景價值。

另外仙人掌組冠軍由少見的仙人掌品種「菊水」加上綴化（植株異常分生）奪得，百合組冠軍由少見的特綱大雷克拿下，而競爭最激烈創意組合組，來自新竹的邱怡甄利用了超過40種植物組成一幅「家的概念」畫，創意獲得青睞，拿下冠軍。

邱怡甄表示，在新竹科學園區工作壓力大，所以喜歡利用陽台搞園藝，也會去日本觀摩栽種與學習組盆技巧，這次參賽以自己夢想中的家園為概念，花了一個禮拜的時間組盆，得獎覺得很開心，認為這次競賽有把玩家們的潛力激出來，也看到很多夢幻種多肉，非常難得。

田尾公路花園協會理事張鑫源表示，這次評鑑賽讓國內多肉植物評比有一個基礎，進而讓國內的育種家、收藏家或業者有一個發揮的空間，也藉由這次活動，讓國際看見台灣玩家的實力。