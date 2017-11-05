中央及地方聯手 打造台中海線成為藍帶新區

2017-11-05 19:56

〔記者歐素美／台中報導〕為強化海線觀光，台中市政府規劃打造「北大安、南高美」海線雙星，透過整體規劃串連不同景點，市長林佳龍今天率市府團隊視察大安區觀光建設，立法院副院長蔡其昌等也到場，林佳龍表示，大安將以媽祖文化園區為核心，串連大安濱海樂園、北汕溪跨橋及龜殼生態公園等景點，並納入沙雕美術館及近海衝浪活動等逐步打造「藍帶新區」的觀光廊帶。

林佳龍、蔡其昌今天在建設局長黃玉霖、觀光旅遊局長陳盛山等陪同下，從大安濱海樂園旅客服務中心出發，視察北汕溪跨橋、大安媽祖文化園區、龜殼生態公園。

北汕溪因嚴重鏽蝕有安全疑慮，市府規劃結合大安早期海翁（鯨魚）出沒的意象，重建「海翁橋」，以鯨魚為造型，打造長100公尺、寬7公尺的橋樑，以連結大安濱海樂園南園及北園，經費約1億7300萬元，市府希望明年能追加預算動工。

另大安媽祖文化園區經重新修改設計後，目前基座預計年底完工，媽祖雕像卻仍未有著落。林佳龍表示，前市府時議會通過大安媽祖文化園區6億元基座預算，附帶決議不能以公務預算打造媽祖雕像，因民間募款未果，目前市府對於媽祖雕像的設置採開放態度，努力尋找替代方案，不排採用澎湖的媽祖雕像或尋求議會支持自行編列預算，打造全球最高的媽祖雕像，以吸引遊客。

蔡其昌表示，未來媽祖文化園區將是大安的最大亮點，不能失敗，海線觀光不能只有單點發展，大安濱海樂園、媽祖文化園區、龜殼生態公園等未來結合高美溼地、三井outlet，串聯成為具有購物、商業、自然環境及人文的「藍帶新區」，中央、地方共同推動落實。

觀旅局表示，大安媽祖文化園區規劃以媽祖形象為主題的觀光遊憩據點，媽祖基座主體建築變更設計後，成為3層樓、高21公尺的建物，將設置媽祖文物及藝品展示區、360度環景體驗區、多功能媒體放映室、大型宴會廳、景觀平台等多功能空間，明年開始第二期周邊景觀工程，未來園區將朝民間OT營運辦理。

此外，市府並重新定位大安濱海樂園，規劃包括防風林間散步道、沙雕美術館、濱海露營區、大安濱海旅客服務中心活化等，將於明年至110年持續推動各期工程。