中央及地方聯手 打造台中海線成為藍帶新區

2017-11-05 19:56

〔記者歐素美／台中報導〕為強化海線觀光，台中市政府規劃打造「北大安、南高美」海線雙星，透過整體規劃串連不同景點，市長林佳龍今天率市府團隊視察大安區觀光建設，立法院副院長蔡其昌等也到場，林佳龍表示，大安將以媽祖文化園區為核心，串連大安濱海樂園、北汕溪跨橋及龜殼生態公園等景點，並納入沙雕美術館及近海衝浪活動等逐步打造「藍帶新區」的觀光廊帶。

林佳龍、蔡其昌今天在建設局長黃玉霖、觀光旅遊局長陳盛山等陪同下，從大安濱海樂園旅客服務中心出發，視察北汕溪跨橋、大安媽祖文化園區、龜殼生態公園。

北汕溪因嚴重鏽蝕有安全疑慮，市府規劃結合大安早期海翁（鯨魚）出沒的意象，重建「海翁橋」，以鯨魚為造型，打造長100公尺、寬7公尺的橋樑，以連結大安濱海樂園南園及北園，經費約1億7300萬元，市府希望明年能追加預算動工。

另大安媽祖文化園區經重新修改設計後，目前基座預計年底完工，媽祖雕像卻仍未有著落。林佳龍表示，前市府時議會通過大安媽祖文化園區6億元基座預算，附帶決議不能以公務預算打造媽祖雕像，因民間募款未果，目前市府對於媽祖雕像的設置採開放態度，努力尋找替代方案，不排採用澎湖的媽祖雕像或尋求議會支持自行編列預算，打造全球最高的媽祖雕像，以吸引遊客。

蔡其昌表示，未來媽祖文化園區將是大安的最大亮點，不能失敗，海線觀光不能只有單點發展，大安濱海樂園、媽祖文化園區、龜殼生態公園等未來結合高美溼地、三井outlet，串聯成為具有購物、商業、自然環境及人文的「藍帶新區」，中央、地方共同推動落實。

觀旅局表示，大安媽祖文化園區規劃以媽祖形象為主題的觀光遊憩據點，媽祖基座主體建築變更設計後，成為3層樓、高21公尺的建物，將設置媽祖文物及藝品展示區、360度環景體驗區、多功能媒體放映室、大型宴會廳、景觀平台等多功能空間，明年開始第二期周邊景觀工程，未來園區將朝民間OT營運辦理。

此外，市府並重新定位大安濱海樂園，規劃包括防風林間散步道、沙雕美術館、濱海露營區、大安濱海旅客服務中心活化等，將於明年至110年持續推動各期工程。

  • 台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人會勘連結大安濱海樂園南園及北園的北汕跨橋。（記者歐素美攝）

    台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人會勘連結大安濱海樂園南園及北園的北汕跨橋。（記者歐素美攝）

  • 大安媽祖文化園區一期工程已近完工，基座呈現出藝術造型。（記者歐素美攝）

    大安媽祖文化園區一期工程已近完工，基座呈現出藝術造型。（記者歐素美攝）

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