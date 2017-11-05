表揚終身學習楷模 南市5位90歲以上長輩獲獎

2017-11-05 20:44

〔記者王俊忠／台南報導〕南市教育局為激勵更多成年人投入終身學習行列，今天舉行「106年度終身學習楷模表揚大會」，其中90歲以上、持續學習的長輩有5人獲獎。代市長李孟諺推崇阿公阿嬤活到老、學到老的精神與認真態度令人感佩，期望藉由這些終身學習楷模，帶動台南市終身學習風潮。

李孟諺表示，終身學習是全民教育中很重要的目標，不只在學校要受教育，畢業後，在工作、人生過程中如有不同需要，可以透過終身學習機制得到新的體驗，並有能力面對人生不同階段的挑戰。

李孟諺提及，南市的社區大學提供非常好的終身學習環境，他稱讚今天3位領取社區大學結業證書的學員很了不起，這要扎扎實實修滿128個學分相當不容易；此外，5位90歲以上的終身學習長輩都是大家楷模。

教育局長陳修平說，該局長期與學校、社區及民間團體合作，提供南市成人多元化學習平台，包括以教導識字為主的成人基本教育班、外籍配偶教育班，提供新住民多元學習課程的新住民學習中心和提供高齡者多元學習的樂齡學習中心、常設終身教育學習場所的社區大學等學習管道。

3位獲得社大結業證書的學員分別是曾文社區大學的許和義，他將學習與生活合而為一，藉學文旦栽培課程活化家中荒廢土地，也盡己所能服務在地柚農；南關社區大學的許國派從民國97年起已修業9年，每學期修習日語、資訊相關課程，不斷努力追求自我成長；台南社區大學台江分校謝美玲從99年起開始翻轉人生學習旅途，為營造在地庄頭特有文化貢獻心力，除自身在社大學習所得的成長，也藉由製作台江本土數位教材對在地中小學有所付出，堪稱終身學習精神模範。

終身學習楷模獲表揚者達90歲以上的高齡者共有5人，其中4人來自麻豆區樂齡學習中心，分別是黃志旭、陳漢隆、陳林淦、陳方老見；另1人是南區永華國小成人教育班的鄭郭錦雀。