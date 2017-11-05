台南公園罕見野鳥過境 鳥友瘋狂

難得一見的烏鶲。（杜淑敏提供）

2017-11-05 18:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南公園最近接連來了幾隻罕見的稀有野鳥過境停留，包括黃眉黃鶲、烏鶲等難得一見的野鳥，吸引鳥友及攝影愛好者瘋狂「追逐」。

鳥友黃永豐表示，台南公園有樹林，也有小溪及昆蟲，每年候鳥過境期間都有一些奇怪的鳥兒停留做為中繼站，補充體力，最近這些平時不易看到的野鳥，紛紛現蹤，也讓台南公園的生態多樣性變得更熱鬧。

黃永豐表示，黃眉黃鶲、烏鶲都是屬於鶲亞科的野鳥，牠們主要棲息於樹林區，通常單獨活動，體型嬌小，約只有14公分左右，牠們非常善於捕食飛行的昆蟲，其特點是捕食後還會再飛回原處。在台灣屬於稀有的過境鳥，平常難得一見。

他說，黃眉黃鶲羽色十分漂亮，上個月底造訪台南公園，停留幾天後離去，牠幾乎每年都會出現，但都通常都只是短暫停留。烏鶲則在前天就有人發現在台南公園市立圖書館後方的樹林停留，因非常稀有，這兩天吸引鳥友及攝影朋友守候拍攝。

另外，台南公園目前也有一隻極北柳鶯，不過鶯亞科的鳥兒都十分類似，羽色也較為樸素，不像黃眉黃鶲、烏鶲受到較多人的關注。

黃眉黃鶲羽色十分漂亮。（黃永豐提供）