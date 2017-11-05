九旬嬤糖尿截肢險尋短 參加成人識字班找回求生意志

南市代市長李孟諺（左）頒獎表揚高齡九十一歲、仍勤奮向學的鄭郭錦雀（右）阿嬤。（記者王俊忠攝）

2017-11-05 20:22

〔記者王俊忠／台南報導〕高齡九十一歲的阿嬤鄭郭錦雀，十多年前罹患糖尿病、左腳被迫截肢，起初阿嬤每天臥床、看天花板度日，萌生不如「辭世」的念頭。家人孫女三年前為她找到小學成人教育班識字課程，阿嬤從不識字到會寫自己與家人姓名、地址，激起了她重視健康及旺盛的求生意志，她擔心成人教育班被廢掉，希望教育局聽到他們這些想學中文的聲音。

住在南區日新國小附近的鄭郭錦雀，其丈夫二十年前過世，孀居的她身體漸走下坡，十多年前患有嚴重糖尿病、左腳截肢，因為行動不便、走路會痛，讓鄭郭阿嬤不想出門，雖然家人雇用外籍看護陪伴，由於老伴、友人、手足一個個相繼離世，阿嬤一度有「跟著走」的念頭。

三年前，阿嬤問家人「戶外有什麼活動可參加？」，甫從日本回國的孫女上網查詢，查到日新國小有辦成人教育識字班，就讓不識中文字的阿嬤、外籍看護一起騎乘雙人座電動車前往學校上課，每週上課兩次，十多位學員中有年輕外配、看護、美籍、法籍人士與本地老人家，都是想學還不會的中文。

鄭郭阿嬤說，每週兩次上午上課、有這些同學陪伴，生活過的充實，學習三年下來，自己與家人姓名都會寫了，藉寫字訓練手、眼與腦的協調能力。身體健康轉好，阿嬤也重視醫囑、按時服藥，有積極求生意志，迄今糖尿病、高血壓病症都控制的很好，不會再想不開！

不過，阿嬤說，日新國小成教班的老師是退休老師執教，因為學員從二十多歲到九十歲都有，老師授課會用心因材施教，且不收費，因為一年前這班被迫停掉，老師再奔走才在南區另所永華國小復班，她很擔心成教班沒了，生活會頓失依靠，希望這班能持續辦下去。