屏東搶救老樹 150年白玉蘭恢復生機

與將軍之屋相伴的白玉蘭，粗估樹齡超過150歲。（記者邱芷柔攝）

2017-11-05 20:15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東將軍之屋屋前有棵粗壯高聳的樹木，還沒走近屋子就能先聞到撲鼻的玉蘭花香，屏東縣文化處調查，這棵胸徑達70公分的白玉蘭，樹齡粗估有150年，一個月前出現樹勢衰弱情形，經過屏科大植醫團隊治療，讓百年白玉蘭終於恢復生機，但植醫團隊也指出，屏東的樹木近年受到褐根病、釉小蜂等病蟲害，搶救樹木行動刻不容緩。

位於青島街106號的白玉蘭，樹高20公尺、胸徑70公分，冠幅則有16.5公尺，屏科大植醫系教授陳文華說，將軍之屋前的玉蘭樹的大小全台少見，近日出現傷口腐朽，再加上腹地不足、遊客踩踏硬化等，導致健康狀況不良，經過診斷確認不是樹癌「褐根病」後，透過清瘡、塗藥等步驟，玉蘭花樹已漸漸恢復生機。

除了白玉蘭樹的腐朽情形外，屏東的樹木褐根病問題也越來越嚴重，縣府今年6月針對萬年溪進行防治，預計這週將再度借重狗兒靈敏嗅覺，由偵測檢疫犬為屏東的樹木「健檢」。

陳文華指出，褐根病如能早期發現，即可透過投藥治療，但過去多等到樹木枯萎、倒塌才發現，通常已經來不及救治，日本東京有2千多名樹醫師，反觀台灣在樹木發生問題時，沒有專責的單位可以即時協助，面對岌岌可危的大環境，需要有更積極的行動。

屏科大團隊今年協助為縣管的刺桐做健檢，團隊指出，過去莿桐在屏東有相當龐大的數量，但受到釉小蜂侵襲，在縣管老樹部份目前僅存高樹、南州、林邊等3棵，讓健檢、搶救作業更顯重要，學校教師帶著學生組成團隊，培育植物醫師人才，未來公、私單位也應嚴陣以待，要更有保護樹木的意識，共同維護城市重要的景觀資產。