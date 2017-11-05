號召一人一信 台少盟要總統重視400萬兒少權益

2017-11-05 18:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣目前兒少人口大約近400萬人，台少盟特別彙整成9大議題，並在網路發起一人一信連署，希望寄明信片讓小英總統知道他們面臨的問題以及在乎的事。

台少盟表示，連署明信片下載後盡快寄到總統府，他們預計於11月17日召開記者會公布初步連署成果，讓小英知道捍衛兒少人權的重要性。

台少盟進一步說，本月20至日24日也適逢台灣政府第一次依據聯合國兒童權利公約（CRC）提出國家報告的審查，將有5位國際專家前來為台灣兒少的處境與政府的兒少人權政策措施及落實把脈與健診，屆時也會連同本次調查結果及「中學校園人權環境大調查」結果，一併向國際審查委員報告，讓審查委員充分了解我國青少年的實際生活處境及心聲。

台少盟整理出的9大議題包括：

1.全世界民主國家，台灣是唯一沒有18歲投票權的國家，要求【保障表意參與權，還我18歲投票權】。

2. 台灣國中生近8成（77.9%）不得不上第八節課，7成（69.4%）被迫上新進度，要求【捍衛學習自主權，還我第八節課】。

3. 台灣立法禁止體罰已經10年了，但 2016年有35.4％的國中生與27.8％的國小生在學校遭到體罰，要求【校園要有人權，體罰就是虐待】。

4. 衛福部統計2016年15-24歲有兩百位青少年自殺死亡，當中6成以上原因是情感與人際關係問題，要求【青春要Hold住，情感教育不能等】。

5. 當各界高度關切兒虐議題，台灣2017年度仍有將近一萬名的受虐兒少案件發生，要求【保障兒少生存權，遠離受虐與家暴】。

6. 8年前監察院已糾正教育部應正視經濟弱勢學生學貸問題，但卻僅延長還款期限，未解決當今破百萬學貸族的根本問題，要求【減輕學貸壓力，保障勞動權益】。

7. 教育部統計2015年只有百餘件校園霸凌通報案件，校園性霸凌兒少被害者僅34人，然民間推估至少4萬名以上的兒少長期受霸凌傷害，要求【還我快樂學習權利，校園不該有霸凌】。

8. 台灣兒少經常被認為身心不成熟，所以當行政部門、國會和學校討論與兒少切身相關的議題或政策時，將青少年排除在外，要求【保障表意參與權，兒少有權參與決策】。

9. 連首善之區台北市，兒童都需要面臨平均每1萬人排隊盪一個鞦韆、每4萬人分享一座沙坑的窘況，要求【我玩故我在，還我兒童遊戲權】。