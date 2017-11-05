數位故宮在台中市港區藝術中心

立法院副院長蔡其昌與數位故宮典藏畫作互動，經拍手後，畫中的鳥即會飛動。（記者歐素美攝）

2017-11-05 20:12

〔記者歐素美／台中報導〕數位故宮在台中！「清水雅集-故宮書畫新媒藝術展」今天下午在港區藝術中心開幕，將展出至明年3月4日。該展運用多媒體互動裝置、4K超高畫質影片及VR虛擬實境等技術，融入故宮典藏，讓民眾透過科技欣賞歷代知名書畫家黃庭堅、懷素及趙孟頫等作品及清乾隆皇帝收藏的花瓶器物，感受全新的看展體驗。

「清水雅集-故宮書畫新媒藝術展」，今天在瓊瑢舞蹈團的表演下揭開序幕，台中花博吉祥物來虎及故宮吉祥物小翠也到場，來虎獻花給小翠，兩隻吉祥物並和國立故宮博物院院長林正儀、立法院副院長蔡其昌及台中市長林佳龍等一起戴上VR，感受科技欣賞書畫的特殊感受。

國立故宮博物院院長林正儀表示，有別於傳統的視覺欣賞方式，這次是故宮將史上最大的新媒體藝術展帶到港區藝術中心，這個展有高解析度4K影片、動畫及很多互動裝置，還有虛擬實境、比較沈浸式欣賞的VR，結合空間的氛圍，配合明年世界花卉博覽會，整體的規劃跳脫傳統藝術特展的體驗方式。

蔡其昌表示，故宮有北院及南院，數位故宮則在台中！其在立委任內即爭取在港區藝術中心設置故宮展場，蔡英文總統上任後，好友林正儀擔任故宮博物院院長，加上市長林佳龍全力支持，他更全力推動數位故宮設置在港區藝術中心的清風樓，希望藉此讓港藝風華再現，未來加上旁邊眷村活化及中社遺址，整個文化園區的概念，是很大的亮點，希望讓大家重新體驗及回味清水這個文化勝地。

市長林佳龍表示，故宮有北院南院，也不要忘記台中，數位故宮在台中是很好的定位，他一直強調藝術下鄉、文化平權，這次台中辦世界花卉博覽會，故宮也不會缺席。

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