新住民家庭號召扶助弱勢 用家鄉特色擺攤義賣

伊甸基金會、國泰慈善基金會與新住民家庭共同舉辦異國美食義賣。（記者楊綿傑攝）

2017-11-05 19:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕新住民不一定就是弱勢，他們也可以幫助社會！伊甸基金會及國泰慈善基金會等單位，今午後於國父紀念館舉行「樹造幸福，伊起傳愛」活動，雖然來自異國，但新住民家庭幫助更弱勢的人不遺餘力，紛紛帶著兒女參與擺攤義賣，介紹異國的生活與美食給大眾，所得扣除成本後將全數用於伊甸扶助弱勢之用。

阿琴曾是伊甸的受助戶，她嫁來台灣後，約十年前丈夫因病過世，人生地不熟又要獨立扶養孩子的她非常徬徨無助，在伊甸協助下生活逐漸步上軌道，孩子也陸續接受伊甸開辦的新住民二代培力課程，阿琴非常感謝，也號召大家一起獻愛心。

阿琴談到，兒子小睿有過動症，有時候因為情緒激動會嚇到同儕，但在參與伊甸的「青春期工作坊」後，他現在更懂得如何與人互動，甚至成為班上的開心果；而女兒小婷參加的則是「戲劇班」，她從中找到自己另外一個興趣，每次總是很開心地分享課程內容給媽媽聽。

攤位上擺放著各式異國食物，包括湖南的滷毛豆莢、越南娘惹糕、菲律賓起司米糕，以及各種東南亞小點心，青少年志工熱心地叫賣，同時也展現新住民二代參與伊甸各項活動的成果。伊甸基金會新北區區長何天元表示，8年前起就與國泰慈善基金會一起推動「新住民二代培力營」，旨在讓他們有多元學習的機會，發掘自己的專長與職涯興趣，有自信勇敢追逐夢想。