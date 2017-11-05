台中都會公園驚見毒餌包 網友籲小心毛小孩誤食

2017-11-05 17:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中近來有民眾反映在台中都會公園近靜宜大學後方發現毒餌包；另有飼主則是帶毛小孩到北屯區的新都生態公園，才散步不到5分鐘，飼養多年的毛小孩就離世，飼主直指是遭人放毒飼料毒害，盼有毛小孩的飼主近日帶愛犬外出務必提高警覺。

有網友在臉書貼心指台中都會公園又開始有毒餌包，要養毛小孩的飼主注意；網友指上週六10月28日，從靜宜大學後方六陽巷開始，又出現多年相同的毒狗包，網友表示，用盡各種方式向公務機關反映，台中動保處始終無法破案，只能請養狗同好求多福小心注意，前往都會公園千萬小心。

此外，另有網友3日也在臉書po文，指帶飼養多年的愛犬到北屯區新都生態公園，散步不到5分鐘，愛犬就中毒身亡，直指是有人在公園放毒飼料毒狗，痛批下毒者無良；另一名住大甲區民眾也po文指出，餵食2年多的浪孩失蹤多日，直到聞到屍臭味才尋味尋找，看到腫脹的屍體，難過得說不出話，他認為沒辦法要求每個人都能善待浪孩，但也不應有人偏激到毒死浪孩。

台中市動保處指出，週五接獲民眾通報已立即前往清查，但未發現民眾所言的毒餌包，加上附近地處偏僻，沒有監視器，警方目前也未發現可疑人車，只能先立告示牌提醒民眾，並加強巡邏；僅管該處被檢舉地點，是通往都會公園的一處小徑，非都會公園園區內，但基於都會公園常有民眾攜帶毛小孩前往，也將請園區加強廣播，提醒飼主多留意愛犬動態。

動保處指出，多年前也曾出現類似毒餌包事件，曾發動搜山清查，雖查獲包內放置有藍綠色的農藥「納乃得」，可惜因園區廣闊，未能查到放毒者，並非不處理。

至於新都公園因飼主僅表示狗狗在草叢誤食不明物品即毒發，因未確定吃下什麼，加上犬隻已火化，目前也立告牌提醒飼主並加強巡邏。