這張照片居然是毛巾！虎尾「毛巾窟」創新創意好搶眼

2017-11-05 17:38

［記者廖淑玲／雲林報導］雲林不論是毛巾工廠家數、毛巾產業就業人數、毛巾產值均佔全國近8成，如今不少業者都由第二代接手、創新品牌，業者希望政府持續課徵中國反傾銷關稅，讓台灣毛巾立於不敗之地。

為爭取產業發展，虎尾毛巾業者投入大批人力、物力，積極開發創新毛巾商品，並結合觀光工廠多元行銷，打響雲林虎尾「毛巾窟」的名聲，近年來更因第二代接手，讓產業呈現新氣象，今天在虎尾毛巾節設攤展示，提供多元選擇。

接手的第二代洪源崧因為父親早年是毛巾通路商，專門幫業者賣毛巾，最能掌握消費者需求，30多年前購買最新型的紡織機器在虎尾自產自銷，如今他集合雲林12家毛巾工廠組成「雲御織」，打造全台灣獨一無二的提花棉織毛巾，建立優質的品牌標章。

已有33年歷史的益得棉織近幾年也由第二代周信蒼接手，力圖轉型，更新機器設備，發揮毛巾更多的功能，還以自身的臉型肖像作為發想，注入了潮流及運動休閒元素，成立「THE SOUL」黑人頭品牌，叫好又叫座，也展現傳統毛巾產業的新思惟。

台灣區毛巾公會理事長張旭初利用毛巾作成小英總統和寵物貓「想想」的合照，栩栩如生，讓人驚豔；興隆毛巾負責人林國隆強調，盼政府能持續課徵中國反傾銷關稅，共同呼籲民眾不要購買低價劣質的中國毛巾，加上業者求新求變，讓台灣毛巾產業閃閃發亮。