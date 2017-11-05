「打包帶」編織新娘捧花 華慧晶全國賽奪冠

華慧晶以「打包帶」製作新娘捧花，突破傳統素材的創新設計，順利抱回冠軍。（記者邱芷柔攝）

2017-11-05 17:33

〔記者邱芷柔／屏東報導〕從小就嶄露手藝天份的華慧晶，近年致力手工編織藝術創作與教學，今年參加首屆國際金台灣盃美容美髮美甲商品設計技藝競賽，華慧晶以「打包帶」製作新娘捧花，突破傳統素材的創新設計，順利抱回新娘捧花組、3D美甲創意組雙料冠軍。

42歲才唸大學的華慧晶，為了彌補自己年輕時候沒能完成的學業，她先後在大仁科技大學、屏東大學取得學士、碩士學位，她也透過所學，將課堂上所學的設計知識融入自己最喜歡的手工藝品創作中。

華慧晶說，她小時候就喜歡編織，碩士畢業論文她以「打包帶」當作素材，融入在地元素做設計，沒想到獲得好評，為了讓作品更具代表性，她不斷嘗試，除了將在地風景地物融入編織創作，也運用珠寶等複合媒材搭配，讓打包帶作品充滿時尚感。

栩栩如生的花朵，竟是用讓人意想不到的「打包帶」編織而成，在打包帶旁加入珠寶點綴，成功跳脫傳統新娘捧花素材框架，除了捧花，華慧晶的時尚禮服、晚宴包、編織包及各式各樣的編織小物，都展現了精湛的編織技巧與獨到的設計感。

華慧晶說，她經營美容沙龍與新娘秘書近30年，但對手工藝仍有很大的熱情，所以除了自己創作，她也在勞動署，大專院校社團與社區媽媽才藝教室任教，今年獲得大仁科大傑出校友表揚，她希望能繼續以編織會友，與大家分享手工編織藝術的美好。