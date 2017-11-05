台商走出喪子之痛 無償利用Line幫農漁友銷售

2017-11-05 17:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕蔡振成曾因喪子封閉自己，朋友帶他遊山玩水時意外得知農夫困境，決定走出傷痛無償幫農漁友銷售，上山下海監督農漁產品品質，一做就是16年，3年前成立「雀屏之友」Line群組當成聯絡平台，銷售網路不斷擴大。

「雀屏之友」今天在金獅湖保安宮舉辦群組人數破200餐會，讓群組內朋友有機會和農漁友見面交流，餐會飲料用自製梅子汁，飯後水果也都是農民自己栽種帶來。

蔡振成曾為電子業台商，他的獨子讀大2時車禍去世，他走不出喪子之痛，不僅結束事業返台，期間更整整2年足不出戶，直到友人幫他繳了上萬元費用鼓勵他去上游泳課，他不好意思拒絕才走出家門。

蔡振成說，上游泳課體會到「想活下去就得先學會呼吸」，因而放開心情與友人四處遊玩，有機會和農民聊天，驚覺市場菜價很貴，興起搭建與農友直接交易橋梁。他說在中國經商時就有資助台灣貧困學生念頭產生，卻因喪子打住，因緣際會幫起農民。

為了監督品質，蔡振成親自了解農民耕作、使用農藥情況，所賣農產品最遠的有宜蘭桃太郎番茄，最高海拔的是霧社的甜柿，其他還有台東柑橘、香丁、白米及嘉義雪花梨等，大部分都是無毒農產品。

他說，每月從此得多花2千元電話費，他因為視力不好，都是由妻子陳淑貞打理，夫妻倆曾因此吵架，不過蔡振成說，他愈做愈開心，欲罷不能，後來朋友建議成立Line群組，當時他正在台東雀屏山莊泡湯，因此將群組取名「雀屏之友」。

農友一開始存疑，「那有賣東西不賺錢的人？」後來得知與群組友人直接交易才釋疑，有人想給佣金也被拒絕。雀屏之友、前鳳新高中校長蔡英士說，大家在群組內分享健康、安全及營養的吃喝玩樂，這是「好東西要與朋友共享」的概念。