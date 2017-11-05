世界名犬經典賽齊聚爭秀 罕見西藏獒犬也現身

世界名犬經典賽，各種名犬一次看個夠，連西藏獒犬（黑色）也現身。（記者洪美秀攝）

2017-11-05 17:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕一年一度的台灣名犬國際經典賽今天在新竹市南寮漁港登場，吸引全國各地370隻具血統證明各式名犬齊聚，包括西藏獒犬，現場宛如毛小孩嘉年華，新竹市長林智堅說，透過名犬走秀及晶片注射和認養推廣，鼓勵市民友善對待動物，讓竹市成為友善動物城市。

台灣風城名犬俱樂部舉辦「台灣名犬經典賽」交流活動，今年邁入第六屆，讓新竹市民有機會觀賞與認識世界名犬，也學習如何照顧毛小孩，讓愛護動物、尊重生命不是口號。

市府產發處長吳甲天說，今年賽事獲全國犬友響應支持，將經典賽提升為國際賽事，採國際展規格與賽制，以10種犬種群、26種單種犬參加，全國具血統證明的名犬有370隻，場面盛大。

台灣風城名犬俱樂部會長吳興華說，比賽分3個賽圈，包括國際展、國內展及KCT柴犬俱樂部單獨展賽圈，除有2位專業日本裁判、1位澳洲裁判擔任評審，台灣畜犬協會施三德理事長參與，是台灣目前僅次於亞洲盃的重要賽事。

其中參賽的「西藏獒犬」因台灣少見，吸引大批民眾駐足、拍照，有民眾說，第一次看到傳說中的神犬，超大隻、也超有氣勢。

現場有如狗界選美大賽，評審從狗狗的毛色、體態、跑步行進間架勢及步伐等條件評選出各犬種冠軍，大人、小孩都看得目不轉睛。

參賽犬種有柯基犬、喜樂蒂犬、邊境牧羊犬、澳洲牧羊犬、杜賓犬、英國鬥牛犬、迷你雪納瑞犬、柴犬、台灣犬、博美犬、薩摩耶犬、迷你長毛臘腸犬、美國可卡犬、黃金獵犬、拉不拉多犬、傑克羅素梗犬、法國鬥牛犬、馬爾濟斯犬、巴哥犬、比熊犬、標準迷你玩具貴賓犬及紐芬蘭犬等26種類。