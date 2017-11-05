出席港口盃慢速壘球錦標賽 蔡其昌爭設國際壘球場

立法院副院長蔡其昌為第三屆港口盃慢速壘球錦標賽開球。（記者歐素美攝）

2017-11-05 17:16

〔記者歐素美／台中報導〕第三屆港口盃慢速壘球錦標賽今天在台中市梧棲區開，台中市壘球委員會主委蔡其昌表示，台灣女壘排名世界第五，台灣卻沒有一處符合國際標準的壘球場，經其向蔡英文總統、教育部爭取，台中市長林佳龍也允諾全力配合，將利用外埔區舊鐵山營區，興建一座國際標準壘球場及數座休閒壘球場，打造國際壘球場園區，經費約需3億元，最快明年中即可動工。

第三屆港口盃慢速壘球錦標賽今天在梧棲區開幕，共吸引72隊參賽，在中信兄弟啦啦隊PS姐妹精彩的啦啦隊表演後，由蔡其昌及運彩公司總經理林博泰開球，台中市議員楊典忠及顏莉敏揮棒，為比賽揭開序幕。

主辦的壘球大聯盟協會理事長、市議員王立任表示，賽事一推出報名就秒殺，原本60隊，額外再開放12隊，運動本來就要從基層開始，基層有那麼多熱愛壘球運動的好朋友，未來將努力爭取更多資源來合作。

台中市壘球委員會主委、立法院副院長蔡其昌表示，港口盃今年限制60隊參賽，主要是預算問題，希望運彩公司能加碼補助，明年恢復至原有的100隊。

蔡其昌並表示，除爭取800萬在運九設置梧棲新壘球場即將完工，也規劃利用外埔區舊鐵山營區設置國際壘球場園區，希望讓大家有更多的場地可以使用。

運彩總經理林博泰表示，今年是運彩公司第二年參與港口盃，以實際行動支持地方運動，運彩每收入100元即有10元挹注在國家運動發展基金，3年來共收入1100億，挹注地方運動經費110億元。

第三屆港口盃慢速壘球錦標賽在市議員顏莉敏揮棒下開打。（記者歐素美攝）

第三屆港口盃慢速壘球錦標賽今天在台中市梧棲區舉行，立院副院長蔡其昌表示，已爭取在外埔區設立國際壘球場園區。（記者歐素美攝）

第三屆港口盃慢速壘球錦標賽，今年共有72隊參賽。（記者歐素美攝）

第三屆港口盃慢速壘球錦標賽，在梧棲區舉行。（記者歐素美攝）