甜根子草盛開 蘭陽溪床「雪景」吸睛

蘭陽溪中上游溪床的甜根子草，已經盛開。（記者張議晨翻攝）

2017-11-05 17:01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘭陽溪床怎麼下雪了？原來是甜根子草盛開！水利署第一河川局近年在蘭陽溪河床廣植甜根子草，隨時序進入秋冬，甜根子草沿溪床河道盛開，白色穗花隨微風飄盪，形成銀白色世界，吸引不少民眾駐足拍照。

不過，這片銀白色世界，不是天然形成，而是一河局「刻意」營造的景點。一河局指出，每年汛期結束後，蘭陽溪床植披多會出現裸露，只要入秋後，一碰到東北季風溪床就會吹起揚塵，考量塵土對民眾健康影響，在專家建議下，採生態方式，廣種植批來做抑制。

一河局6年前開始，陸續在蘭陽溪床廣植芒草作物，起初先種植象草，但因象草為外來種植物，第2年改種甜根子草、芒花等植物，6年來，從蘭陽溪口往上游算起，種植面積已達50公頃。

甜根子草每年10月底盛開，蘭陽溪畔已可見整片似雪的美景，花期持續到12月中旬。一河局指出，民眾想賞「秋雪」，除蘭陽溪口外，羅東溪廣興、鼻仔頭也已出現盛開景象，可把握盛開時間，欣賞秋冬限定的白芒美景。

為抑制溪床揚塵，水利署第一河川局在蘭陽溪床廣植甜根子草，近期已隨氣候進入盛開期。（記者張議晨翻攝）

蘭陽溪中上游溪床的甜根子草，已經盛開。（記者張議晨翻攝）