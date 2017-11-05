擊敗職業好手 應屆畢業生獨立製作奪兒童動畫首獎

信誼兒童動畫獎首獎由台藝大動畫系應屆畢業生劉晏余拿下，其作品《泉》的主角柔軟類似阿米巴原蟲，跳到不同的溫泉中，學習適應環境，最終找到自己最真實的樣貌。（記者吳柏軒攝）

2017-11-05 17:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年信誼基金會第9屆「信誼兒童動畫獎」台灣作品首度由剛畢業的大學生拿下！台灣藝術大學動畫系應屆畢業生劉晏余獨力完成作品《泉》，打敗許多經驗豐富的老手和專業動畫公司，清新脫俗風格獲評審青睞。

信誼基金會表示，該獎分國際與台灣2組，其中今年國際組收到來自76國共831件作品，選出33件入圍；台灣組今年則收到104件作品參賽，選出25件入圍；賽事舉辦9屆以來，總收到2212件作品。

因參賽者不限身分，因此不乏許多動畫公司、專業製作團隊等參賽，但今年台灣組冠軍罕見首次由獨立製作的應屆大學畢業生拿下，今年6月剛從台灣藝術大學動畫系畢業的劉晏余，以其作品《泉》打敗群雄，拿下冠軍。

信誼獎的評審認為，《泉》作品充滿開放思考，風格清新又可愛，藉由比喻方式，把一個柔軟生物體驗報溫泉的人情冷暖，線條中展現流暢節奏，十分適合兒童觀賞。

國際組冠軍作品則來是來自西班牙的《魚躍之旅》，講述缺水環境中，一個小男孩發現一隻小金魚，為了讓其生存而不斷四處接水，小金魚就跟著水的容器，一路跳躍了許多人家，展開一段冒險故事，可讓小孩看了產生許多共鳴。

信誼基金會也發現，發現台灣兒童動畫發展有2大問題，一是動畫產業鏈尚未成形，二是製作動畫的業者不懂兒童，為此，今年也將建立「兒童動畫教育平台」，透過師資訓練、媒體課程、全台兒童巡迴影展，兒童動畫課程等，要幫助孩子解讀與從中受益。