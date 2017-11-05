太平北極殿上樑大典 數千信徒觀禮

太平北極殿今天舉行上樑大典，吸引來自各地數千位信徒觀禮。（記者陳建志攝）

2017-11-05 16:51

〔記者陳建志／台中報導〕太平區有近50年歷史，供奉玄天上帝的北極殿香火鼎盛，前年年底動土闢建新廟，今天舉行上樑典禮，安排戰鼓、舞獅、八家將等民俗技藝表演，吸引來自各地超過2000位信徒到場觀禮，台中市副市長林陵三、立委何欣純、住持楊茂田與多位市議員都到場參加，整個過程隆重熱鬧，祈求新廟落成後庇佑全台風調雨順、國泰民安。

太平北極殿供奉玄天上帝，是民國59年由住持楊茂田從故鄉台南市下營區北極殿上帝廟分靈至台中太平，民國62年決議擴建廟宇，經向內政部提出申請，歷經20多年努力，終於在民國90年獲得合法立案，並在104年11月29日動土擴建新廟，今天舉行上樑大典。

今天上樑典禮邀請到台中市副市長林陵三擔任主祭官，包括北極殿住持楊茂田、主委粘國禎、興建會會長林永河、民政局長周永鴻、立委何欣純、市議員李麗華、張玉嬿、賴義鍠、太平農會總幹事余文欽等人，還有來自全國各地超過2000位信徒到場觀禮。

今天上樑典禮除採古禮進行，並安排戰鼓、舞獅、八家將等民俗技藝表演，當上樑儀式完成時，現場燃放五彩煙火，信徒都報以熱烈掌聲。副市長林陵三肯定住持楊茂田40多年來在這裡濟世弘法，才能有今天的場面，希望新廟順利落成，保佑台灣風調雨順，全國民眾闔家平安。

北極殿主委粘國禎表示，此次擴建新廟，預計需花費超過1億元，新廟為高度21公尺的3層樓建築，寺廟外觀依玄天上帝指示，採北式宮殿型式建築，目前主體結構已經完成，接下來將進行內外裝修工程，未來廟前將有別於一般宮廟在大殿前兩側設立石獅，而是以水晶白玉石，雕刻兩座高2.5公尺、長3公尺，象徵招財、守庫的貔貅，希望新廟能在108年底如期落成，繼續弘揚玄天上帝的精神、庇佑眾生。

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