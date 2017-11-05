用行動愛台灣 大學教師定期返鄉植樹、護樹

2017-11-05 16:23

〔記者佟振國／南投報導〕用種樹、護樹愛台灣！出身南投中寮的東吳大學教授翁霓，多次利用假期返回故鄉植樹、護樹，今天再度號召27位大專院校教師到中寮鄉植樹區清除小花蔓澤蘭，希望種下的樹能一直守護故鄉的土地。

為響應「台灣樹王」賴倍元種千年樹、保護環境的精神，東吳大學教授翁霓先前多次號召北部地區多所大專院校教師擔任志工，到中寮鄉造林、護樹，最近一次是今年4月間50多位教師、志工在中寮山區種下毛柿、楓香、肖楠等台灣原生樹種。

今天翁霓再帶著27位大專院校教師志工團，來到半年多前的植樹區，清除有「綠癌」惡名的小花蔓澤蘭，護樹志工由縣府業處人員陪同，於投139線指標51公里處走入山區，沿途了解先前栽種樹木的生長情形。

志工們載上手套、袖套，手持大鐮刀，跟著農業處人員從植物底部砍除纏繞在樹上的小花蔓澤蘭，將整株的藤蔓從樹上拉下，並且要集中銷毀，不給小花蔓澤蘭再有傷害樹木的機會。

副縣長陳正昇特別到場感謝這群大學教師以實際行動守護山林環境，盼未來有更多民眾投入，使綠化觀念持續深耕，共同為造林、護樹努力。

翁霓表示，「台灣樹王」賴倍元種千年樹、保護環境的精神讓人感動，她也希望改變中寮的林相，並學習賴桑「不砍伐、不買賣、不傳子」的態度，讓綠色森林能永續覆蓋守護台灣的山地。