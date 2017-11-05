參與式預算投票人數未達標 鄭文燦照樣加碼200萬元

大園區居民昨天投票情形。（圖由桃園市環保局提供）

2017-11-05 16:22

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府環保局利用桃園國際機場回饋金，在大園區推出參與式預算，昨天投票、票選結果今天出爐，市長鄭文燦事前曾承諾，投票若滿4千人，要將提撥金額從300萬元加碼到500萬元，雖然投票人數差6人才達標，但鄭文燦仍維持加碼，共8項提案受惠，明年陸續執行。

環保局指出，昨天共有3994人前往投票，每人票選3個方案。鄭文燦說，雖然沒有達到當初預期的4千人投票，但因當天下雨，加上投票率4.49%高於一般參與式預算3%投票率，已充分達到鼓勵公民參與、預算透明目標，因此維持加碼。

環保局表示，大園區仁壽宮、五權國小、菓林國小及福元宮共4處投票站，將各抽出2位幸運兒贈送自行車，另市府、桃園機場公司也共同加碼6台40吋液晶電視，11月9日會統一抽出、公布在環保局網站。

通過8項提案包含：

第1名、「營造社區、學校，共享共好，提升教育環境」，預算100萬元：推動校校有特色、社區有亮點，及學校社區化、社區學校化目標，並照顧特教學生。

第2名、「五福宮如何面對環保意識，善盡一份社會責任」，預算100萬元：設置環保金爐與中庭開放式採光罩，改善空污、節約用電。

第3名、「營造菓林國小親子接送區遮雨棚設置」，預算80萬元：在菓林國小門口兩側接送區增設遮雨棚。

第4名、「環保一家親，播愛心連心！」，預算50萬元：修建菓林里回收站的屋頂、照明、灑水系統，改善垃圾分區，並加以美化。

第5名、「圓一個美麗的園景—大園航空程客運園區店仔埤塘休閒遊憩運動公園，綠化、美化、活化工程」，預算金額100萬元：美化航空園區埤塘周邊，包括除草、植樹、綠廊、綠色隧道等。

第6名、「大園竹圍里綜合運動場修築工程」，預算26萬9千元：維修涼亭、廁所、籃球板、座椅等休閒運動設施。

第7名、「樂活老與小—讓照顧者喘口氣，讓被照顧者生活更有趣」，預算30萬5280元：辦理老少兩代的適宜活動與手作課程，提升大海里關懷據點的服務品質。

第8名、「大園溪海四季大花海計畫」，預算金額78萬1200元：利用溪海花卉園區來建置花海，結合溪海休閒農業區與假日農夫市集，以發展休閒農業。