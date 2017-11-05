極力管控空品 台中市10月未曾出現「紫爆」創紀錄

2017-11-05 16:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市極力推行空汙管制逐步展顯成效，台中市環保局今日表示，依據環保署空品測站數據顯示，今年10月份未出現PM2.5濃度大於71微克/立方公尺，俗稱「紫爆」的現象，創歷年來的紀錄。

台中近年來每逢進入秋冬空品也隨之惡化，民眾屢屢反映，環保局指出，台灣空氣污染具有季節性差異，也會受地形、氣候因素影響，秋冬期間，中部地區因大氣擴散不良、污染物容易累積，雲嘉南則易受東北季風影響而有河川揚塵，均會造成空氣品質不良情形。

為致力改善空污，台中市政府成立空汙減量工作小組，制定86項空汙管制執行方案，用盡一切政策工具面對及解決問題，促使台中火力發電廠總計將投入1500億元著手進行燃煤機組改為燃氣機組等多項改善方案。

環保局指出，依據環保署空品測站數據顯示，台中市今年10月份PM2.5月均值下降至19.8微克/立方公尺，是自100年空污季10月份監測PM2.5數值以來最低。比起101年最嚴重的單月濃度35.9微克/立方公尺，空汙品質改善近4成，尤其今年10月降雨天數僅5天，較104、105年同月的7天少，但PM2.5數值是近7年來最低。

環保局指出，民眾通常將PM2.5濃度大於71微克/立方公尺稱為「紫爆」，根據環保署統計，今年10月份台中未出現紫爆數值，也創歷年來的紀錄。

環保局長白智榮指出，根據各項數值顯示，台中市的空氣品質較去年同期好，並持續呈現改善的趨勢，顯現市府推行空汙管制策略已逐步展顯成效，尤其台中火力發電廠是台中空汙最大的固定污染源，市府105年公告全國最嚴格的「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，要求所有的生煤堆置場必須要改成室內煤倉並要求4年內削減40%生煤用量，用政策法令工具進行引導，促使台中電廠投入約232億經費做空污改善，並規劃新建兩座天然氣機組，取代目前4座老舊的生煤發電機組，總計將投入1500億元改善空汙。

此外，市府也推動包括補助鍋爐從燃油改燃氣、電力設施加嚴排放標準、營建工地揚塵管制等措施來改善固定污染源；另加強淘汰老舊車輛，藉由大貨車加裝濾煙器、補助公車業者購置電動公車、柴油車聯合稽查、淘汰二行程機車及新購電動二輪車提供加碼補助等。

環保局強調，為市民呼吸清淨空氣的權益，市府以最嚴格的標準檢視台中的空氣品質，今年初見成效，未來會再持續把關，以回應市民吸引清淨空氣的要求。