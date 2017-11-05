牽手一甲子 屏市表揚18對鑽石婚模範夫妻

2017-11-05 15:41

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市今天表揚結婚超過60年的18對模範夫妻，代理市長程清水表示，夫妻們相互疼惜，情牽一生，足為後代子孫及所有年輕人的楷模。

屏東市今天在國民餐廳表揚鑽石婚模範夫妻，代理市長程清水、市民代表會主席林恊松、副主席林淑香等人都前往觀禮與祝福，模範夫妻代表林順興與林陳秋來夫妻還合唱「月亮代表我的心」祝福在場的鑽石婚夫妻，洋溢溫馨熱鬧的氣氛。

程清水表示，今年的18對鑽石婚模範夫妻，每一對賢伉儷攜手努力、奉獻家庭，如今兒孫事業有成，承歡膝下，夫妻們相互疼惜，情牽一生，不但令人羨慕，也成為子孫及年輕人婚姻的楷模與典範。

18對鑽石婚夫妻中，最高齡的是96歲的林振聲與93歲的蕭維英，婚齡長達65年，而所有在場的模範夫妻全都已年齡高達80、90歲，情牽一輩子，相當不容易，因此市公所特別贈送了匾額、禮品及代表牽手一甲子的對戒，祝福所有的夫妻真情恆久、幸福滿滿、健康快樂。

接受表揚的18對夫妻為，林順興、林陳秋來；柳進財、柳劉素霞；洪登雲、黃郭綉；黃耀輝、黃林富英；段照南、段莊魯；曾福泉、曾鄭秀；張國清、張蕭香雪；張天賜、張林花；莊東彬、黃秀理；楊茂村、楊洪春嬌；陳恩錫、陳劉騰英；李銘澤、呂雪花；李進榮、李洪秋季； 許清豹、許薛美香；施成喜、施蘇貴美，楊春保、楊陳玉釵，林振聲、蕭維英，戴榮裕、戴林金徒。