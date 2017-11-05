看見不一樣的世界 「癱瘓畫家」來台中開展

「癱瘓畫家」阿米爾．寶贊台中展畫作，感謝台灣經驗讓他看見不一樣的世界。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-05 15:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕獲周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章的尼泊爾癱瘓畫家阿米爾．寶贊，今日起在台中惠中寺展出創作，患「先天性多種關節攣縮症」的阿米爾．寶贊只能趴著，從大地震中大難不死的他以口代手創作，傳達不向命運低頭的生命韌性，第一次搭飛機、出國，他說，來台灣讓他看見不一樣的世界，未來他的畫作會因這次來台經驗有不同的風景。

阿米爾．寶贊的先天疾病造成他手腳萎縮攣曲，生活無法自理，加上頸部以下癱瘓，僅能趴著的他，上學是遙不可及的夢，尼泊爾2015年發生歷來最嚴重的大地震，8千餘人喪生，寶贊大難不死，被從瓦礫堆中救出，幸運地被救災義工帶到尼泊爾首都加德滿都，更安排到特殊學校就讀，開始讓他發揮繪畫、音樂和作詩天賦。

寶贊以口銜畫筆創作畫出人性光輝，感動不少人獲「癱瘓畫家」之稱，更獲周大觀2018年全球熱愛生命獎章；因他夢想辦畫展，基金會特地提前今年替他在台灣辦畫展。

今起畫展也移師台中市惠中寺展出，17歲的寶贊說，這次來台灣是他人生首度出國，他第一次搭飛機，他彷彿進入另一個世界，很多以前他都沒想過能做的事，近日一一發生，他感覺十分快樂。

寶贊說，以前他住的地方放眼所及就是看到一座山，他的畫也多是花、草原，行動不便的他常望著遠方的山想像著山那頭的世界是如何，如今他終於跨過山頭看見不一樣的風景，他感謝基金會助他看見不同的世界，未來他的畫作會因這些經驗，有不同的風情。

此外，以畫藝倍受肯定的周大觀2017年全球生命文學創作獎章得主王志揚，也一起在惠中寺展出創作，周大觀文教基金會創辦人周進華指出，除讓兩人交流創作心得外，更盼讓更多人看見兩人不向命運低頭的毅力，展到24日。