寄望「孤獨星球」效應 高雄飯店旅館又增加19家

走頂級路線的高雄晶英國際行館今天開幕，陳菊（右二）與麗晶酒店集團董事長潘思亮（左一）、御盟集團董事長邵永添（左二）共同剪綵。（記者葛祐豪攝）

2017-11-05 14:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕看好高雄觀光前景，今年前10月，高雄市飯店旅館又增加19家，但同時歇業的也有13家，市府認為在知名旅遊指南「孤獨星球」推薦高雄的效應下，自由行旅客將有所成長。

走頂級路線的高雄晶英國際行館今天開幕，陳菊與麗晶酒店集團董事長潘思亮、御盟集團董事長邵永添共同剪綵。

陳菊強調，高雄轉型有成，獲國際知名旅遊指南「孤獨星球」推薦為2018年全球十大最佳旅遊城市，是亞洲唯一入選城市，她深感榮幸，未來將更積極招商，盼吸引更多海外知名品牌、企業進駐。

高雄晶英國際行館由御盟集團斥資25億元打造，住房一晚要價1萬2千元起，顛覆港都飯店市場，也吸引日本知名米其林餐飲集團UKAI-TEI進駐。

根據高雄市觀光局統計，目前高雄市共有一般飯店旅館384家、觀光飯店12家，雖受中國客縮減影響，今年前10月，高雄市新設立的飯店旅館仍有19家，歇業則有13家，觀光飯店的平均住房率則約62％。

高雄市觀光局長曾姿雯說，「孤獨星球」公認是最權威的旅遊指南出版社，堪稱是「自由行旅遊聖經」，高雄市這次獲得推薦，相信未來自由行旅客將是最有潛力的族群。