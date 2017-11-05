「吃在地、食當令」 竹市推廣低碳蔬食

新竹市推廣低碳蔬食，希望大家吃蔬食、種蔬果、做環保。（記者蔡彰盛攝）

2017-11-05 13:44

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市環保局今舉行「低碳蔬食環保推廣」活動，邀請景觀餐廳主廚現場示範創意蔬食料理，現場更提供友善農耕教學，市長林智堅也推廣環保蔬食，鼓勵大家「吃在地、食當令」，一起吃蔬食、種蔬果、做環保。

上午活動有20幾個用當地當季蔬果做出的低碳蔬食攤位、環保知識闖關換40元品嚐券，與上、下午各一堂教導民眾用生態友善耕種法種植蔬果的實作課程，非常熱鬧。

林智堅表示，健康安心的蔬果除了去市場採購，還可以自己種，新竹市去年起推動食物森林與可食地景，利用街坊空間，在社區公園、綠地進行友善農耕，深化社區鄰里凝聚力，在社區就能消化枯枝落葉、廚餘菜渣，將有機廢棄物轉化為肥沃土壤。今年也推出社區糧倉計畫，鼓勵社區將閒置空間活化為市民生態農場，讓環保、友善農耕理念向下扎根，享受安心、健康的蔬果。

為了示範蔬食料理方式，活動邀請景觀餐廳主廚戴鏡智示範「南瓜米粉」及「越南手卷」等2道創意蔬食，食材採用新竹米粉，及新竹市一貫道協會總幹事陳德志以「友善農耕」方式種植的南瓜、萵苣、九層塔，現場民眾分享製作成品，天然鮮甜滋味，讓大家讚不絕口。

活動同時邀請社區糧倉幻象2000基地農場場長陳文政、千甲農場場長李胤鋒及台灣樸門永續設計學會陳璿妃，現場教導民眾學習生態農業常見的「厚土種植法」、「KKF微生物菌法」及「生物炭技術」等。

陳璿妃說，即使家中只有小庭院或陽台，一樣可以用教作的方法在家中種蔬果，產量與營養成份不打折扣，這項「都市農法」詢問度高，民眾紛紛提問，對在家中種菜躍躍欲試。

環保局長江盛任表示，依據環保署資料顯示，吃素1餐減碳780克、吃素1天減碳7公斤、吃素1年減碳2.5公噸。因此特別辦理本次低碳蔬食環保推廣活動，鼓勵民眾「吃在地、食當令、多吃蔬食」，就是身體力行落實減碳做環保的好方法。