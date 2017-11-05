台東知本濕地規劃全國最大太陽能基地 保育團體為動物請命

知本濕地擁有豐富的動植物生態，地方反對縣府將此地規劃成太陽能基地。（高信宗提供）

2017-11-05 13:38

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府計畫將閒置30年的知本捷地爾開發案，做為全國最大太陽能基地，荒野保護協會台東分會今天表示，捷地爾開發區域在知本濕地內，是台東沿海唯一被國際鳥盟劃為「重要野鳥棲地」，台東還有其他地方更適合設置太陽光電專區，請縣府三思。

知本捷地爾開發案基地226公頃，縣府91年間宣布契約不存在，為解決土地長期閒置問題，計畫將基地中的154公頃出租，建置太陽能發電廠。

荒野保護協會台東分會長林義隆指出，知本濕地占地288公頃，台東野鳥學會觀察濕地生態超過30年，共紀錄超過170種植物，超過200種的野生動物，保育鳥種有42種，保育蛇類有5種，比起有法定地位的卑南溪口國家級濕地更為豐富，縣府卻只想著要開發，不打算將其升格國家級濕地。

林義隆說，荒野台東分會反對縣府在知本濕地太陽能基地，除是縣內重要濕地，該處是知本溪舊河道，有洪災風險，難保不會有第二個莫拉克風災。

林義隆進一步說明，知本濕地濱海，有海水倒灌疑慮，該地又為卑南族卡大地布部落傳統領域，如何開發應尊重當地原住民，加上台東尚有其他大面積未開發區域，例如台鐵池上機廠等地，比知本濕地更適合作為太陽光電專區。