「用胯下吃Airwave's」網友分享涼感衛生棉使用經驗....

2017-11-05 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕市面上的衛生棉種類繁多且推陳出新，有的產品號稱夜用最長、有的產品稱不會外漏；更有廠商推出具有涼感的衛生棉，近日有位網友於台大批踢踢實業坊（PTT）分享使用心得大呼：「我還以為我在用胯下吃Airwave's！！！」

這位網友前日在笨版po文，上週去藥妝店買東西時拿到了衛生棉的試用品，「包裝上寫著廠牌跟名稱我拆完包裝就忘了，只記得包裝上寫著『薄荷』、『涼感』之類的關鍵字。」

她心想應該只是噱頭不太可能多涼，應該只會有淡淡薄荷味道，隔天早上試用之後整個人「被涼到嚇到」；文內還大罵髒話表達自己小看這個涼感衛生棉的驚訝感，「對不起我不該小看涼感衛生棉！！！超級無敵涼涼涼涼涼涼到我都覺得xxx了！！！我還以為我在用胯下吃Airwave's！！！整個跨下透心涼啊啊啊啊啊！！！然後換衛生棉的時候胯下都是超濃烈的薄荷味！！！」

網友看到該則po文紛紛回應，「胯下吃airwaves太搞笑了」、「我第一次用的時候也是airwaves的感受..味道也像...」、「使用愛*覺得寒流來，電扇對著胯下吹」、「覺得愛*涼得很爽~南部天氣好熱啊」、還有人說：「之前用覺得我好像在陽明山頂沒穿內褲般涼快」。