澎湖杏壇傳性騷疑雲 校方︰一切依法處裡

澎湖杏壇傳出性騷疑雲？某高中職傳出男師夜闖女師宿舍動機不明。（記者劉禹慶攝）

2017-11-05 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖杏壇傳出性騷擾疑雲？今年暑假一位高中職男老師，帶領學生前往台灣受訓，竟夜闖女老師房間，讓身穿睡衣準備就寢的女老師花容失色，經呈報校方處理，卻遲遲未有懲處動作；校方表示一切依法處理，相關程序相當繁瑣。

根據了解，一名在校任職20年的男老師，今年暑假帶學生前往台灣本島受訓，同行還有另2個班級及老師，借宿在實習大學的學生宿舍中，但晚上休息時，女老師卻控訴男老師直接持鑰匙開其房門，並將房門反帶，由於女老師已換上睡衣準備就寢，單獨一人在房間內，當場嚇得花容失色；而男老師表示要拿點名簿簽名，但男老師師早在當天下午就提早簽完名了，開房門動機不明。

雖然女老師旋即向校方回報，但卻因時值暑假及引用法條不對有所延誤，並跨海向教育部申請調查人員抵澎，在法定2個月時間內10月2日完成調查，因涉及保密條款無法公布建議懲處方式，這也是該校首度引用性別工作平等法（簡稱性工法），而非大家熟知的性別平等教育法（簡稱性平法，主要是師生、生生及生師間），將召開教評會移送考績會處理。

另外，外界也傳出男老師曾曠職，校方未予處理，但校方表示，該師因當日有事，將學生帶往圖書館，被巡堂老師發現立即通報教務處，經連繫後男老師表明有事無法返校並完成請假程序，教務處立即派老師前往代理，未影響學生受教權，男師也未曠職。