竹市勞工學苑結業 林智堅：創造更幸福城市

市長林智堅參觀多肉植物攤位的的成果展示。（記者蔡彰盛攝）

2017-11-05 13:21

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市勞工學苑研習班今天在東區區公所舉辦成果發表暨結業典禮，計有12班、303名學員開心受領結業證書，市長林智堅肯定勞工學苑的多元課程，培養在職勞工第二專長，提升職場競爭力，市府也持續努力，一同與市民打造更幸福的城市。

林智堅表示，透過多元課程，讓民眾在工作忙碌之餘，提升在職技能並培養第二興趣，讓職涯人生擁有不一樣的專長；期勉勞工處繼續積極扮演媒介角色，結合民間力量，開辦勞工學苑課程班。

「參加勞工學苑成為我們全家的共同興趣，每次來參加都會有驚喜，就像打開一扇通往不同生活領域的門！」家中經營早餐店的32歲龐小姐說，全家人已共同參與3年的勞工學苑課程，今年她參與手縫皮革課程，爸爸是居家水電維修班、媽媽則是參加美魔女塑身班，還有哥哥以往也都是一起參與，她也說「勞工學苑的課程，已成為全家生活中不可或缺的重要部分」。

「參加勞工學苑課程，讓我有了不一樣的夢想，生活圈也更加豐富」在竹科工作的彭先生說，非常開心在多肉植物課程學習到了編織、纏繞及雕塑等園藝技巧，讓他的生活從沒有溫度的電腦，轉換成療癒心靈的植物，甚至讓他有當「青年農民」的想法，讓未來的路更開闊。

勞工處表示，今年勞工學苑研習班設有國台語歌唱班、居家水電維修班、韓系彩妝造型班、成人手繪素描班、旅遊英文班、多肉植物班、客家料理班、手縫皮革班、手機微電影班、記帳士班、生活瑜珈班、有氧律動班等12門多元課程。

結業式由學員熱情帶來舞蹈、歌唱等動態演出，現場除有韓式彩妝與造型發表、有氧律動舞發表外，更展示療癒多肉植物、手縫皮革及手繪新竹等多樣靜態作品，宛如小型達人秀，展現勞工的動能與潛力。