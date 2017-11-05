七年級台大澎湖女兒 返島傳承「田媽媽」

2017-11-05 13:31

〔記者林彥彤／台北報導〕29歲台大畢業生陳金汎是七年級的末代生，來自澎湖養殖魚業家庭的她，從小對魚、船就不陌生，原預計大學主修工程科技與海洋工程，畢業後就進入全台最大的遊艇公司工作，不料工作3年家中就需要人力幫忙，於是她返島接掌家業，傳承全台唯一把餐廳帶到海中央的「田媽媽」，成功將家中既有的第一級產業升級到第三級產業。

「田媽媽」是農委會為鼓勵地產地銷，自民國92年開始，推廣的家政班，主要秉持選用在地新鮮食材理念，鼓勵餐與的班同學研發各式特色加工品等，今天是績優田媽媽頒獎典禮，全台134班中，共選出拔粹獎12班，以及卓越獎38班。

農委會主委林聰賢表示，每一位被選出的得獎者，在料理、運用食材上都各具特色，例如苗栗公館的巧軒餐廳，就是以當地食材紅棗和芋頭入菜，風味極佳。農委會統計，全國田媽媽年營業額達5.8億元，本次獲獎的約佔整體營業額20%，產值不可小覷。

陳金汎說，這是她第一次代表領獎，先前得獎多次都是媽媽代表。返島幫忙的這2年，她才深刻了解農委會輔導的田媽媽精神是「地產地消」的概念，於是家裡有船和養殖魚場的他們就構思讓遊客可以吃到當地新鮮魚材，但遊客必須依照自己想吃的量撈捕，結果成功避免食材浪費，最重要的是，遊客吃得新鮮又健康。