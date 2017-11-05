2017最佳企業工作場所 希爾頓、凱悅酒店入列

2017-11-05 12:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全球研究公司卓越職場研究所 （Great Place to Work Institute）近日公布「2017全球最佳跨國企業工作場所」，共有25家企業入選，其中飯店業獲選的有法國知名的雅高酒店（Accor Hotels）、希爾頓酒店（Hilton），以及凱悅酒店集團（Hyatt）。

2017年最佳工作場所的跨國企業榜單出爐，今年選出「25家全球最佳跨國企業」，針對上一年度內至少在5個國家或地區被卓越職場研究所評選為區域最佳職場、全球員工超過5000名、公司4成以上的員工在公司本部所在國以外的國家或地區工作的企業進行評比。

考核標準基於工作場所文化的五大要素，包含榮譽、尊重、公平、自信與友情，包括美國軟體開發公司Adobe、連鎖平價時裝公司H&M、運輸公司DHL都榜上有名，其中凱悅酒店集團已連續第四年獲得「最佳工作場所」的認可。

凱悅酒店集團旗下的台北君悅酒店表示，凱悅酒店集團全球共有10萬名員工，12個酒店品牌，遍佈54個國家；旗下的台北君悅酒店也將員工視為最重要資產，以優厚的福利制度享譽業界，包含免費員工餐飲、完善培訓制度、生日假、三節獎金、員工旅遊假、酒店內9家餐廳的優惠折扣等多項福利，其中更以滿1年正職者可享每年凱悅集團旗下全球54個國家，近670間酒店的12晚免費住宿的福利最為人稱道。