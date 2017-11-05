梨山福壽路啟動路平 明起雙向管制

和平區福壽路路面龜裂，市府將啟動路平工程。（圖由建設局提供）

2017-11-05 12:34

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市和平區福壽路為梨山地區連接台8線的重要道路，市府建設局將自6日起進行路平工程，施工範圍自梨山文物館至福壽山農場，全長2.5公里。建設局表示，若天候許可、期程順利，預計年底前可完工，而施工期間道路將雙向管制，每整點放行10分鐘，請民眾配合。

建設局長黃玉霖表示，福壽路位在梨山地區，連接省道台8線，是部落間居民往來的重要道路，尤其福壽路位於海拔高2100公尺，視野遼闊、雲霧變化，具觀光遊覽功能，更是當地農特產品運輸通行的唯一道路。但因交通頻繁，加上山區天候多變，長期重車輾壓，路面部分路基龜裂，甚至側溝損壞和路面出現落差，因此，市府特別將福壽路納入今年度路平專案。

福壽路的路平工程除辦理路面與溝蓋齊平工程外，孔蓋下地數15處，下地率達71％，另將提升路面標線防滑係數，將原本45BPN標準提升至65BPN；而山區尤重山路排水，也將一併改善既有水溝損壞部分。

施工期間，採道路雙向管制，交管人員每整點放行10分鐘，建設局呼籲經過施工路段民眾配合交管，期待路平完成，更能提升梨山地區主要道路服務品質與安全。