中市第一處社會住宅將完工 20日起受理申請

2017-11-05 12:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推動8年1萬戶社會住宅，其中，豐原區安康段第一期預計年底前完工，將成為新政府上任後，全台第一處動工，也是第一個完工的社宅，共200戶，將於20日起至12月29日受理申請。

住宅發展工程處表示，豐原區安康段社會住宅第一期完工後將有200戶，包括一房型（8坪）120戶、二房型（16坪）60戶、三房型（24坪）20戶，每戶配備冷氣、抽油煙機、瓦斯爐或電磁爐、衛浴設備、熱水器、床箱、衣櫃、窗簾、燈具等傢俱家電。

住宅處指出，入住對象分為一般戶、設籍戶、原住民戶、關懷戶及計畫回饋戶；凡年滿20歲以上的台中市市民，或於台中市就學、就業且有居住需求的未設籍國人，只要申請人本人（含配偶）及未來一同入住社會住宅者，符合名下無自有住宅、105年度年所得低於107萬元、每人每月平均所得低於4萬5794元且擁有不動產總金額低於528萬元等財稅規定，都可提出申請。

其中，關懷戶部分，申請人須符合住宅法第4條規定的經濟或社會弱勢條件，連同原住民戶共保留60戶；另為優惠在地居民增加的「設籍戶」，提供20戶保留名額給設籍豐原區滿1年的居民。

至於租金價格，住宅處說，以市場租金水準7折以下為租金計收標準，第1年租金加碼優惠以5折出租，第2年6折，第3年回復原標準。以一房型為例，第1年租金含管理費每月約3800至4300元。

住宅處提醒民眾，20日至12月29日開放受理申請期間，可至西屯區市政大樓、豐原區陽明大樓、西區台中州廳或各區公所索取申請書，或至該處網站下載，合格申請人預定明年2月8日以電腦抽籤方式決定順位。