烏金超搶手！彰化首批養殖烏魚今上市

烏金來了！彰化縣第一批養殖烏魚今天上市，黃澄澄的烏金非常搶手。（記者劉曉欣攝）

2017-11-05 11:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕烏金報到了！彰化縣第一批養殖烏金，今天上市！許多民眾趕到伸港曾家村烏魚池，等候「殺烏取卵」之後，搶買「尚青」的「烏魚殼」，大口大吃進魚鮮，好滋補秋冬的胃！

伸港漁民曾能允養殖烏魚有1、20年之久，人工養殖烏魚至少需要3年以上，才能進行撈捕，曾能允每年幾乎都是彰化第一個撈捕烏魚的漁民，搶得市場好價錢，今天挑定已經飼養3年的烏魚池，進行撈捕。

今天一早就由專業的撈捕人員，先用網子把烏魚團團圍住，再分批把烏魚裝網，由吊車吊到池邊，放入小貨車內，用碎冰來讓「凍昏」烏魚，才能進行「殺烏取卵」。

由於烏魚最具經濟價值就是烏魚卵，因此「殺烏取卵」採分工合作，第1人切斷魚腹翅後，第2人在魚肚畫上一刀，第3人則取出魚卵與切下魚腱。

曾能允表示，今天撈捕的烏魚約有4000多尾，每尾約3台斤，今年價格跟去年差不多，烏魚殼產地價格為每台斤60元，取出的濕烏魚卵，價格為每台斤900元到1000元。

專程從芳苑王功趕來的漁民林海濱表示，撈捕烏魚在宰殺前要先「凍昏」，主要是「活跳跳」的烏魚不方便「殺烏取卵」，以前都是用水乙醚來凍昏，現在怕藥物殘留問題，就改用冰來「凍昏」，再來剖殺取卵。

縣議員賴清美今天一早來到烏魚池，她說，每年她都搶著買最新鮮的烏魚殼，來跟大家分享。

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