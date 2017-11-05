中角沙灘礫石區淨灘 環保人士樂在其中

新北市金山區中角小港礫石區，今天早上有一場淨灘活動，環保志工老老少少１００餘人頂著冷冽海風，清理各式不屬於海岸的廢棄物。（記者俞肇福攝）

2017-11-05 11:18

〔記者俞肇福／新北報導〕「動手愛台灣社團」發起人陳信助與「北海岸全民聯盟公社」發起人郭世賢，5日上午在新北市金山區中角礫石區舉辦聯合淨灘活動，吸引100多人頂著咻咻叫的冷風參與；陳信助說，這次是首次在礫石區淨灘，雖然風很強天氣不佳，淨灘較辛苦，但是大家都樂在其中。

陳信助與淨灘的環保志工們戴上手套、腳穿雨鞋，在中角礫石海岸淨灘，穿梭在海岸上撿拾海漂垃圾；從早上9點開始到11點，已經陸續清出數十袋垃圾整齊堆放小港旁，其中大部分為海漂垃圾，包括安全帽、小型冰箱、各類寶特瓶等，讓人難以想像，有這麼多奇怪的海漂物。

「海灘上拾荒者」的陳信助表示，不忍心放任台灣美麗的海岸持續被汙染而發起淨灘活動，今年已是第2年，至今發起大大小小十餘場淨灘活動，每場次都有將近百位環保志工熱情參與；今日選在屬於礫石海岸地形的金山中角小港淨灘，清理難度比一般沙灘淨灘大。

「北海岸全民聯盟公社」發起人郭世賢說，對陳信助自發性淨灘活動很感動，今天能參與淨灘，為自己的土地盡一份心力很開心。